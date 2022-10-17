​Altıeylül’de Ahmet Selçuk İlkan rüzgârı

Utulmaz eserleri Altıeylül’de yankılandı

Altıeylül Belediyesi 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı 8’inci gününde ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve müzik dünyasında birçok sanatçının şarkılarına söz yazarlığı yaparak duygularımıza tercüman olmuş olan Ahmet Selçuk İlkan’ı 75’inci Yıl Parkı’da misafir etti. Dinlediğimiz birçok şarkının söz yazarlığını yapan Ahmet Selçuk İlkan 75’inci Yıl Parkı’nda birbirinden kıymetli ıslak mendil, tahta masa, kahır mektubu, anılar, bir pazar günü, sabahçı kahvesi, hatıram olsun, bir gülü sevdim, ya seninle ya sensiz, gözler kalbin aynasıdır, sevdalıyım, eyvah-çaykarası, çocukların günahı ne, ben ne insanlar gördüm, bana sor yalnızlığı, eskici, seninle aşkımız eski bir roman, bir cennettir bu dünya, kurşuna gerek yok, selam olsun, bizim sokaklar, yine bugün sesiz, bir evet yeter, seni sana emanet ediyorum, ya benimsin ya toprağın, sana hasret gideceğim, liselim ve mastika gibi eserlerini hayranlarıyla paylaştı.

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Başkan Avcı “mesai mefhumu gözetmeden”

2’nci Altıeylül Kitap Fuarı kapsamında 75’inci Yıl Parkı’nda düzenlenen gecede Ahmet Selçuk İlkan’ın kıymetli eserlerine hep birlikte eşlik eden Balıkesirliler soğuk havaya rağmen alanı doldurarak şiirlere ve şarkılara hep birlikte eşlik ettiler. Bu güzel akşamda değerli bir sanatçıyı Altıeylül’de ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek kendilerine ve vatandaşlara şükranlarını sunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Eylül ayları Altıeylül ve Balıkesir için önemli aylardır. Ekim de on numaradır. Ekim Balıkesir’indir ve 10.10 Dünya Balıkesirliler günüdür. Dolayısıyla bu güzel aylar bizim için çok değerlidir. Balıkesir’imiz nadide şehirlerden biridir. Biz burada yaşamaktan, bu şehre hizmet etmekten ve hizmetkâr olmaktan çok gururluyuz çok onurluyuz. Biz personelimizle birlikte bu aziz milletimize ve bu güzel şehrin güzel vatandaşlarına hiç mesai mefhumu gözetmeden hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.