Altıeylül’den 6 yarışma

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Balıkesir’de kültür-sanat faaliyetlerinin adresi olan Altıeylül Belediyesi, kültür-sanat başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Altıeylül Kitap Fuarı’ndan Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivaline, merkez ve kırsal mahallelerde düzenlenen açık hava sinema günlerinden gezici çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlikte faaliyetlerini sürdürerek sanatseverler başta olmak üzere tüm şehrin sevgisini kazanan Altıeylül Belediyesi şimdi de 6 dalda kültür-sanat yarışmaları düzenliyor. Düzenlenen yarışmalar sonucunda alanlarında 1’inci olanlar 4000 TL; 2’nci olanlar 2500 TL; 3’üncü olanlar 1500 TL’lik ödülü almaya hak kazanacakken jüri özel ödülü olarak 1500 TL, mansiyon ödülü olarak da 500 TL verilmesi kararlaştırıldı. Başvuruda bulunmak ve yarışmalar ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, www.altieylul.bel.tr/Hizmetler/FormDilekceadresini ziyaret edebilirler.

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TOPLAMDA 6 DALDA YARIŞILACAK

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat yarışmaları ile içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmak ve özgün çalışmalarıyla da adını duyurarak daha büyük kitlelere ulaşmak isteyen vatandaşlar 6 dalda katılabilecekleri kültür-sanat yarışmalarıyla hayallerini gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor. Kuvâ-yi Milliye / Kurtuluş konulu Oyun Yazarlığı Yarışması, Öykü Yarışması, Kurtuluş Marşı Söz Yarışması ve Şiir Yarışması’nın son başvuru tarihi 19 Ağustos; Tarihi Ören Yerleri, Altıeylül’de Yaban Hayatı, Doğal Güzellikler, Tarım, Turizm ve Altıeylül’de Yaşam Konulu Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 26 Ağustos; yine Kuvâ-yi Milliye / Kurtuluş konulu Resim Yarışması’nın son başvuru tarihi de 26 Ağustos olarak belirlendi. Düzenlenen kültür-sanat yarışmalarının içimizdeki nice sanatçıyı gün yüzüne çıkaracağını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Şehrimizde kültür-sanat adına attığımız her adımın geride bıraktığı izden dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi de 6 dalda gerçekleştireceğimiz şehrimize yakışır bir kültür-sanat yarışması ile tekrar vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Düzenleyeceğimiz yarışmalar sonucunda da içimizdeki nice sanatçıyı ortaya çıkararak hayallerine ışık olmaya çalışacağız” dedi.