Altıeylül’den çocuklara bayram hediyesi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlarım. Her sene geleneksel hale getirmiş olduğumuz Altıeylül Uçurtma Şenliği, bu yıl da büyük heyecan ve coşkuyla gerçekleştireceğiz. Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Balıkesirlileri çocuklarıyla birlikte Pazar günü yapacağımız Altıeylül Uçurtma Şenliği’ne bekliyoruz” diye konuştu.