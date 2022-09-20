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POLİTİKA

Altılı masada sürpriz görüşme trafiği

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 6’lı masadaki beş liderden ayrı ayrı randevu talep ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altılı masada sürpriz görüşme trafiği
Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 6’lı masadaki beş liderden ayrı ayrı randevu talep ettiği öğrenildi. Babacan Kılıçdaroğlu ile geçen hafta görüştü. Dün akşam da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ve DP Genel Başkanı Uysal ile görüşen Babacan’ın bu akşamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara kulislerinde İYİ Parti lideri Akşener’in Babacan ve Davutoğlu ile görüşeceği, görüşme talebinin de İYİ Parti kanadından geldiği konuşulurken, sürpriz görüşme trafiğinin DEVA Partisi tarafından organize edildiği öğrenildi.

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