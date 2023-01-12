Altılı masada 'yüzdelik parti' krizi: Kılıçdaroğlu eleştirileri görmezden geldi

Seçimlere az bir süre kalmasına rağmen henüz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış olan altılı masada, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık konusu üzerinden başlayan kriz giderek derinleşiyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı CHP ve İYİ Parti'yi masadan kalkma noktasına getirirken muhalefet cephesinde yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.
ALTILI MASADA 'YÜZDELİK PARTİ' KRİZİ
Masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'genel başkanlara imza yetkisi' sözleri altılı masada deprem etkisi meydana getirdi.
Bir televizyon programında konuşan Davutoğlu, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı "Sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. O zaman ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" cevabını verdi.
"YEDİ KOCALI HÜRMÜZ" ELEŞTİRİLERİ
Altılı masanın vadettiği hükümet modeli muhalif cephede bile tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu öneri ile ilgili 'Yedi Kocalı Hürmüz' benzetmeleri bile yapılmıştı. Oy oranı yüzde olarak düşük olan partilerin diğer partilerle nasıl aynı yetkiye sahip olabileceği eleştirileri yöneltilmişti.
Tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kendi tabanından gelen eleştirilere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, 'imza yetkisi' konusuna ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.
"YÜZDE 1'E 25'E BAKAMAYIZ"
Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP'nin kanalı Halk TV’deki programında Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin görüşlerini aktardı.
Partilerin oy oranlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Yüzde 1, 3, 25, 50 diye bakamayız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "İki ayrı kriterimiz var. Siyasi Partiler Yasası'na göre 6 parti liderinin her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki, kanuna göre her biri genel başkan olduğu için 6'sı da sistemde olsun istiyoruz. Başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur" değerlendirmesinde bulundu.
"LİDERLER EŞİT OLACAK"
Kılıçdaroğlu "Ama gayet tabii ki temsili demokrasi partilerin oy oranına göre şekillenir. Altı parti lideri bir taraftan eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır ama aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak Bakanlar Kurulu dağılımında da bunu esas alacağız." dedi.