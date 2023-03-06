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Gündem

Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa toplantısının ardından muhalefetin cumhurbaşkanı adayını duyurdu. Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi.

20:54 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı düğümü 13'üncü toplantıda çözüldü. Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.

Dört saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi.

Karamollaoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu,
"Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır."
ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar geliyor...

#Altılı Masa
#Saadet Partisi
#Aday
6 dakika önce
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Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu
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