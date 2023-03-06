Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı düğümü 13'üncü toplantıda çözüldü. Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.
Dört saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi.
Karamollaoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu,
"Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır."
ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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6 dakika önce
Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu
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