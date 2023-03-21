Altılı Masa'nın ortasında IMF var

Altılı Masa'nın ekonomik vaatlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, ilgili vaat paketinde adı geçmese de IMF’nin altılı masada olduğuna dikkat çekti. Altılı Masa'nın mutabakat metninin ekonomiyle ilgili bölümünde uluslararası döviz rezervlerinin güçlendirileceğinin vurgulandığına dikkati çeken Canikli, bu yöntemler arasında yurt dışından gelen sıcak paranın da bulunduğunu belirtti. Canikli; sıcak paranın Türkiye'de elde ettiği getiri ile nispeten düşük kurdan ve daha büyük miktar dolar elde edecek şekilde yurt dışına, geldiği ülkeye döneceğini ifade etti. Canikli, Türkiye'nin geçmişte IMF ile ilişkiler nedeniyle çok büyük ekonomik bedeller ödemek zorunda kaldığını hatırlattı.

Nurettin Canikli.

STAND-BY İŞARETİ

Nurettin Canikli, “Altılı Masa'nın mutabakat metninde tanımlanan ekonomik programı, IMF ile stand-by düzenlemesini içermektedir. Uygulayacakları ekonomik modelin merkezinde IMF bulunmaktadır. Muhtemel siyasi tepkiler nedeniyle mutabakat metninde açıkça yazılmamış olsa da Altılı Masa'nın hedef ve vaatleriyle uyumlu ekonomik program, IMF tarafından önerilen şablon ekonomik program ile örtüşmektedir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem konutları için yurt dışındaki kuruluşlardan kredi temin edecekleriyle ilgili açıklamasının da IMF ile stand-by düzenlemesi yapılacağını teyit ettiğini vurgulayan Canikli, “Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, Altılı Masa'nın mutabakat metnindeki ekonomik program ile uyumludur. Kılıçdaroğlu çok açık bir şekilde IMF ile stand-by düzenlemesi yapacaklarını itiraf etmektedir" diye konuştu.

Faik Öztrak, Durmuş Yılmaz.

Sürekli dirsek temasındalar

Altılı Masa'nın iki büyük ortağı olan CHP ve İyi Parti’nin IMF ile teması geçmişe dayanıyor. Faik Öztrak’ın Hazine Müsteşarlığı yaptığı 2000’li yıllarda dönemin hükümeti, IMF ile bir dizi anlaşma yaparak Türkiye’yi büyük bir borcun altına sokmuştu. AK Parti, Mayıs 2013’te IMF’ye olan borcun son taksitini ödeyerek ilişkileri sonlandırdı. Ancak Eylül 2019’da altılı masa ortaklarından CHP'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle Ankara’da yaptığı görüşme medyaya yansımıştı.







