​Altındağ Belediyesi’nden çiftçiye destek

Altındağ Belediyesi’nden çiftçiye müjde… Geçtiğimiz yıl başlayan tohum desteği bu yıl da devam edecek. Altındağ Belediyesi, Altındağlı çiftçilerin iklimsel koşullar nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için tohum dağıtımı yapacak. Tohum dağıtımı için talep toplanmaya başlandı.

Çiftçinin yüzü gülecek

Altındağlı çiftçilerin bu yıl da yüzünün güleceğini söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağ'da geçimini tarımdan sağlayan çiftçi kardeşlerimize, 30 dekar alanda ekim yapılacak kadar, yaklaşık 60 ton sertifikalı arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtımı yapacağız. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz tohum desteğinin hasatını gördük çok şükür… Hasat çok bereketli oldu. İnşallah yine öyle olacak, çiftçi kardeşlerimizin yüzü gülecek” dedi.

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Son başvuru 23 Eylül

Bu yıl Mart ayında nohut desteği yapıldığını da hatırlatan Başkan Balcı, tohum desteğinden faydalanmak için başvuruların başladığının altını çizdi. “Başvuruların 23 Eylül’e kadar Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor” diyen Başkan Balcı, “Üreticilerimize bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize... Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye daima yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.