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Altındağ Belediyesi’nden prefabrik ev desteği

Altındağ Belediyesi’nin sevgi dolu yardım eli deprem bölgesine uzanmaya devam ediyor. Yüzlerce personel bölgede canla başla çalışırken, geride kalanlar da boş durmuyor. Ekipler, büyük bir hızla prefabrik ev yapıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:19 . 15/02/2023 Çarşamba
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Altındağ Belediyesi’nden prefabrik ev desteği

Altındağ Belediyesi’nden prefabrik ev desteği

Altındağ Belediyesi’nin sevgi dolu yardım eli deprem bölgesine uzanmaya devam ediyor. Yüzlerce personel bölgede canla başla çalışırken, geride kalanlar da boş durmuyor. Ekipler, büyük bir hızla prefabrik ev yapıyor.


Altındağ Belediyesi’nden sıcacık destek… Deprem bölgesine ilk günden itibaren yardım eli uzatan Altındağ Belediyesi, tüm ekiplerini seferber etti. 157 personel, 41 iş makinesi, 4 aşevi ve 4 ihtiyaç temin noktası ile deprem bölgesinde desteğini sürdüren Altındağ Belediyesi’nin geride kalan ekipleri de boş durmadı. Ekipler, prefabrik ev yapmak için seferber oldu.

“Barınma en önemli ihtiyaç…”

Deprem bölgesinde barınma ihtiyacının şu anda en önemli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Deprem mağdurlarımız yeni hayatlarına başlayana kadar, barınma ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bölgede hava çok soğuk, şartlar çok zor. Devletimiz kurduğu çadırkentlerle ve konteynerkentlerle vatandaşlarımızın her zaman yanında… Biz de bu çabaya destek vermek istedik” dedi.

“1 aile rahatlıkla barınabilir”

Başkan Balcı “Buradaki ekiplerimiz içinde mutfağı, banyosu, tuvaleti bulunan, ısıtması kolay, 1 ailenin rahatça barınabileceği prefabrik evler yapıyor. Evler tamamlanınca deprem bölgesine doğru yola çıkıyor. Vatandaşlarımıza alışık oldukları sıcak yuvalarını unutturamayız elbette ama, biraz olsun içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize…” ifadelerini kullandı.


#altındağ
#deprem
#yardım
22 dakika önce
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Altındağ Belediyesi’nden prefabrik ev desteği
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