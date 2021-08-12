Gündem Altındağda büyük provokasyon Yabancı uyruklulara saldırıp polis aracını taşladılar
ANKARA

Altındağ'da büyük provokasyon: Yabancı uyruklulara saldırıp polis aracını taşladılar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar büyüdü. İlçede yabancı uyruklu kişilerin evleri, iş yerleri ve araçlarına taş ve sopalarla zarar verildi. Saldırganlar polis araçlarını da taşladı. Ankara Valiliği konuyla ilgili "Olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altındağda büyük provokasyon: Yabancı uyruklulara saldırıp polis aracını taşladılar
Altındağ'daki olaylar ve yaralanan çocuk

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre yabancı uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Yalçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün başlayan olaylar büyüyerek devam ediyor

Olayın duyulması üzerine mahalle sakinleri ayaklandı. Dün geceden beri devam eden olaylar bu gece daha da büyüdü.

Yüzlerce kişi yabancı uyruklulara ait evleri taşladı, iş yerlerini ve araçlarına zarar verdi. Durumu yatıştırmaya çalışan polis ekiplerininse araçları taşlandı.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'ndan yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi


Kızılay Başkanı Kınık'tan açıklama

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var? Pek çok sığınmacı bize ulaştı ve çocuklarının canından endişe ettiklerini, korktuklarını ifade etti. Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar. Yapmayın." dedi.

Saldırılar sonucu yaralanan bir çocuğun da fotoğrafını paylaşan Kınık, "Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın!" ifadesini kullandı.

Ankara'da tehlikeli gerginlik: İki kişi bıçaklandı 100 kişilik grup işyerleri ve araçlara zarar verdi
GÜNDEM
Ankara'da tehlikeli gerginlik: İki kişi bıçaklandı 100 kişilik grup işyerleri ve araçlara zarar verdi
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Endişeli bekleyişte mutlu son

Endişeli bekleyişte mutlu son

​24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı.
Devlet tüm imkanlarıyla seferber

'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

​Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü.

​span>Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama/span>

​Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Kestel'de ölümsüzleşti

85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı.

​Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Yüz yüze eğitimde büyük tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.