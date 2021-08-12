Altındağ'da büyük provokasyon: Yabancı uyruklulara saldırıp polis aracını taşladılar

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre yabancı uyruklu Y.A, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler'i yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Yalçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün başlayan olaylar büyüyerek devam ediyor

Olayın duyulması üzerine mahalle sakinleri ayaklandı. Dün geceden beri devam eden olaylar bu gece daha da büyüdü.

Yüzlerce kişi yabancı uyruklulara ait evleri taşladı, iş yerlerini ve araçlarına zarar verdi. Durumu yatıştırmaya çalışan polis ekiplerininse araçları taşlandı.

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Ankara Valiliği'nden açıklama

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'ndan yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi





Kızılay Başkanı Kınık'tan açıklama

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var? Pek çok sığınmacı bize ulaştı ve çocuklarının canından endişe ettiklerini, korktuklarını ifade etti. Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar. Yapmayın." dedi.

Saldırılar sonucu yaralanan bir çocuğun da fotoğrafını paylaşan Kınık, "Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın!" ifadesini kullandı.

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Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz.

Yapmayın! pic.twitter.com/61TXqRGqJa — Dr Kerem Kınık (@drkerem) August 11, 2021