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ANKARA

Altındağ'da engelleri kaldırıyoruz

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ'daki engelli bireyleri unutmadı. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Altındağ’daki engelli bireyleri evlerinde ziyaret eden Başkan Balcı, sevginin önünde hiçbir engel olmadığını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli vatandaşlara ziyaret gerçekleştiren Başkan Asım Balcı, gönülleri fethetti.
Engelli vatandaşlara ziyaret gerçekleştiren Başkan Asım Balcı, gönülleri fethetti.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı engelli vatandaşların yüzünü güldürdü. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, engelli vatandaşlara ziyaret gerçekleştiren Başkan Balcı, gönülleri fethetti. Gün boyu engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcı, “Altındağ'da engel yok” dedi.

“ONLARI MUTLU GÖRMEK BİZİ DE ÇOK MUTLU ETTİ”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren, Altındağ'da engelleri kaldırmak için seferber olduklarını söyleyen Başkan Balcı “Altındağ’da engelli kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza söz vermiştik, bu sözümüzü de tutuyoruz. Dünya Engelliler Haftası nedeniyle ilk olarak Ayşe Gök ve ailesini Battalgazi Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ettik. Ardından engelli KPSS kursumuza katılan kardeşimiz Süleyman Ilgın'ı yine Battalgazi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettik. Daha sonra da Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Merve ve Ahmet kardeşlerimizi ziyaret ettik. Çiçeklerimizi, hediyelerimizi kendilerine verdik. Sosyal mesafe kuralına uyarak yaptığımız ziyaretler hepsini çok mutlu etti. Onları mutlu görünce biz de çok mutlu olduk. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yok.” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ'daki engelli bireyleri unutmadı.

“ALTINDAĞ’DA ENGELLERİ BİR BİR KALDIRDIK”

"Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üreterek, Altındağ'da onların önlerindeki sosyal ve fiziki engelleri kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Balcı, "Göreve geldikten çok kısa bir süre sonra, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bir özel eğitim okulunun bahçesine, Ankara'nın ilk "Engelsiz Park"ını yaptık. Yaklaşık bin metrekarelik alana sahip olan parka yerleştirdiğimiz, engelli çocukların kullanacağı oyun grupları, kaydıraklar, salıncaklar ve spor aletleriyle, eğlencenin önündeki engelleri kaldırdık. Parkımızı geçtiğimiz yıl Engelliler Haftası'nda açtık. Engelli vatandaşlarımız için akülü araç şarj istasyonlarını faaliyete geçirdik. Bu istasyonlar akülü araç kullanan engellilere büyük kolaylık sağladı. Altındağ için çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şarj istasyonlarından Türkiye'de sayılı illerimizde var. Engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını buralardan şarj edebiliyor. Şimdilik 3 noktaya koyduğumuz akülü araç şarj istasyonlarının artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sevgiyle ve aşkla yapılan hiçbir işin önünde engel olamayacağını vurgulayan Başkan Balcı “Biz de işimizi sevgiyle ve aşkla yapıyor, Altındağ’da ayırım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” dedi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Altındağ’daki engelli bireyleri evlerinde ziyaret eden Başkan Balcı, sevginin önünde hiçbir engel olmadığını gözler önüne serdi.
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