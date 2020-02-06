Gündem Altındağda kadınlar tezgah başına geçti
ANKARA

Altındağ’da kadınlar tezgah başına geçti

Altındağ’da kadınların halı dokudukları atölye, Belediye Başkanı Asım Balcı’nın destekleriyle büyütüldü. Balcı, “Çok yakında başka merkezlerde de halı dokuma atölyeleri açacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alemdağ ve Karacaören'de halı dokuma atölyeleri
Alemdağ ve Karacaören'de halı dokuma atölyeleri

Geçtiğimiz aylarda Alemdağ ve Karacaören kadın eğitim ve kültür merkezleri bünyesindeki halı dokuma atölyelerini ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın destekleriyle, halı dokuma atölyesi bir fabrika gibi çalışmaya başladı. Ziyareti esnasında Balcı, halı atölyesinin daha da büyütüleceğini ve yeni tezgahlar eklenerek kapsamının genişletileceğini söylemişti. Başkan Balcı bu sözünü de yerine getirdi.

Fotoğraf: Arşiv

GÜNLÜK YEVMİYE ALIYORLAR

Atölyeye yeni tezgahlar eklendiğini, daha fazla kadının atölyede çalışma imkanı bulduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Burada yaşları 25-70 arasında kadınlarımız halı dokuyor ve bu halıları satarak geçimini sağlıyordu. Daha fazla kadının bu imkana sahip olması için harekete geçtik. Buraya yeni tezgahlar ekledik. Ayrıca İŞKUR ile iş birliği yaparak, kadınlarımızın günlük yevmiye ile burada çalışmasını sağladık” dedi.

Kadınların, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için projeler geliştirmeye devam edeceklerini de söyleyen Başkan Balcı, şu anda iki merkezde faaliyet gösteren halı dokuma atölyesinin kapsamının daha da genişleyeceğini, çok yakında başka merkezlerde de atölye açılacağını sözlerine ekledi.

‘DOKUMAYI ÇOK SEVİYORUM’

Atölyenin en zahmetli halılarına imza atan 68 yaşındaki Fatma Seçer çocukluk yıllarında, köyünde halı dokuduğunu ancak sonra bıraktığını söyledi. Halı dokumayı çok sevdiğini söyleyen Seçer, “Evde oturacağıma sevdiğim bir işi yapıyorum ve aile bütçesine katkıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

EMEKTEN KAZANCA DÖNÜŞTÜ

  • Bir diğer kursiyer Reyhan Sağlam ise ilkokuldan mezun olunca halı dokumaya başladığını söyledi. Sağlam, “Burada emeğimi kazanca dönüştürüyorum. Bize bu imkanları sağlayan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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