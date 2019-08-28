Gündem Altındağlı çocuklara dolu çanta sürprizi
ANKARA

Altındağlı çocuklara dolu çanta sürprizi

Altındağ Belediyesi, bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak olan çocuklara eğitim desteği verecek. Başkan Balcı, “Minik öğrencilerimize bir sürpriz yapmak istedik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altındağ Belediyesi'nden örnek davranış
Altındağ Belediyesi'nden örnek davranış

Bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak olan 7 bin minik öğrenci Altındağ Belediyesi’nin hediyeleriyle sevinecek. İlkokulla tanışacak olan 7 bin Altındağlı çocuk, okulların açıldığı ilk gün, sırasında Altındağ Belediyesi’nin hediyelerini bulacak. İçlerinde kırtasiye malzemesi de bulunan okul çantaları ve beslenme çantaları Altındağ’daki okullara dağıtılmaya başlandı. Çantaları Kavaklı ilkokulunda okul idaresine teslim eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

İLK GÜN MASALARDA OLACAK

Altındağ Belediyesi’nin kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı, bu desteğin 7 bin öğrenciyi kapsadığını söyledi. Yaz tatili boyunca Altındağ’daki okullara tadilat desteği verdiklerini söyleyen Balcı “Okullarımızı yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdik. O sıralarda ilk defa oturacak minik öğrencilerimize de bir sürpriz yapmak istedik. Minik öğrencilerimiz içinde kırtasiye malzemesi de olan çantalarını okulun ilk günü sıralarında hazır bulacaklar” dedi.

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