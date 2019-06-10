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ANKARA

Altınköy yaza şenlikle girdi

Altındağ Belediyesi tarafından 100 yıl öncesinin köy hayatının canlandırıldığı Altınköy Açık Hava Köy Müzesi’nde düzenlenen ‘Bahara Veda Yaza Merhaba’ şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Kaybolmaya başlayan bazı geleneklerimizi yaşatmaya çalıştık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aileleriyle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Ankaralıların Altınköy’e akın ettiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.
Aileleriyle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Ankaralıların Altınköy’e akın ettiği etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 100 yıl öncesinin köy hayatını ziyaretçilerine tüm detaylarıyla sunan Altınköy Açık Hava Köy Müzesi’nde Ramazan Bayramı’nı başkentte geçiren vatandaşlar için “Bahara Veda Yaza Merhaba” şenliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Ankaralıların Altınköy’e akın ettiği etkinlikte halaylar çekildi, türküler söylendi. Al yazmalı köylü kızlarının birbirinden güzel maniler söylediği şenlikte hedik yapımı, yün çırpılması ve eğrilmesi gibi yöresel etkinlikler de yer aldı. Vatandaşların keyifle izlediği etkinlikte vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

‘ATALARIMIZDAN MİRAS’

Şenlikte düzenlenen etkinliklerin birçoğunun kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak şimdilerde kaybolmaya başlayan bazı geleneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Atalarımızdan bizlere miras kalan âdetleri gelecek nesillere aktarmak bizim başlıca görevimiz. Ramazan Bayramı tatilini Ankara’da geçiren hemşerilerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlar havanın da oldukça güzel olması nedeniyle şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Altındağ, düzenleyeceğimiz bu tür etkinliklerle kültür ve sanatın da merkezinde olacak. İlerleyen günlerde daha güzel etkinliklere imza atacağız” diye konuştu.

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