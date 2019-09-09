Gündem Altınların sahibini bulmak için anons yaptı
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Altınların sahibini bulmak için anons yaptı

Altınların sahibini bulmak için anons yaptı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi esnafından Cuma Anaeli, yolda bulduğu altınların sahibini, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla bulmaya çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Cuma Anaeli
Cuma Anaeli

Çermik'te züccaciyecilik yapan Cuma Anaeli, cuma günü yolda yürürken, yerdeki mendil içinde altınlar olduğunu gördü.

Altınların sahibini bulmak için ilçeyi dolaşan Anaeli, Çermik Belediyesi'ne de gitti. Anaeli, belediyenin ilan ve duyuru için kullanılan hoparlöründen anons yapıp, altınların sahibine ulaşmaya çalıştı.

Gerçek sahibi çıkana kadar koruyacak

Altının miktarıyla ilgili bilgi paylaşmayan Cuma Anaeli, 'Altınlar benimdir' diyerek, yanına gelen birçok kişi olduğunu; ancak kimsenin miktarına ilişkin doğru yanıt vermediğini söyledi.

Cuma Anaeli, gerçek sahibi ortaya çıkana kadar altınları koruyacağını söyledi.

Dedektörle bir buçuk kilo altın buldu
DÜNYA
Dedektörle bir buçuk kilo altın buldu
Trafik kazası geçiren emniyetmüdürünün durumu ağır

Trafik kazası geçiren emniyet
müdürünün durumu ağır

Araçta ailesi de vardı, eşi kurtarılamadı.
Köpeklerin emrine girmem!

Köpeklerin emrine girmem!

Kaza geçiren müdürün 15 Temmuz'daki cümlesi halen akıllarda.
Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık

'Ezberci anlayışı ortadan kaldırdık'

Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı açıklaması.
Kantinde MSG şoku

Kantinde MSG şoku

​MSG içeren ürün Okul Gıdası olarak satılacak.
Dev projelerde kullanılacak

Dev projelerde kullanılacak

​Türkiye, yerli dijital para ile başarı hikayesi yazacak.
Penşir Aslanı:<br>Şah Mesud

Penşir Aslanı:
Şah Mesud

Direniş ahlaki ile tanınan büyük Afgan komutan.

Korkutan yangın

Korkutan yangın

Boğazdan geçen gemiler ardı ardına anons geçti.

Cesur adımlar atacağız

Cesur adımlar atacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Alternatif Finans' programında konuştu.

ABD'den PYD'ye<br>'güvenlik' duvarı

ABD'den PYD'ye
'güvenlik' duvarı
Evlat çığlığı<br>giderek büyüyor!

Evlat çığlığı
giderek büyüyor!

​HDP önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.
2'si çocuk <br>5 kişiye mezar oldu

2'si çocuk
5 kişiye mezar oldu

​5 metrelik menfez duvarına çarpan araçta katliam.
28 Şubat<br>karabasan gibiydi

28 Şubat
karabasan gibiydi

​Gazeteciliği kazandığımı Ordu'da bir fındık harmanında öğrendim
35'ten 28'e düşürüldü

35'ten 28'e düşürüldü

​Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni yapılanma.
Okul zamanı

Okul zamanı

​18 milyon öğrenci için ders zili çaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.