Altınların sahibini bulmak için anons yaptı

Çermik'te züccaciyecilik yapan Cuma Anaeli, cuma günü yolda yürürken, yerdeki mendil içinde altınlar olduğunu gördü.

Altınların sahibini bulmak için ilçeyi dolaşan Anaeli, Çermik Belediyesi'ne de gitti. Anaeli, belediyenin ilan ve duyuru için kullanılan hoparlöründen anons yapıp, altınların sahibine ulaşmaya çalıştı.

Gerçek sahibi çıkana kadar koruyacak

Altının miktarıyla ilgili bilgi paylaşmayan Cuma Anaeli, 'Altınlar benimdir' diyerek, yanına gelen birçok kişi olduğunu; ancak kimsenin miktarına ilişkin doğru yanıt vermediğini söyledi.

Cuma Anaeli, gerçek sahibi ortaya çıkana kadar altınları koruyacağını söyledi.