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Altınok’tan Çankaya’ya dönüşüm sözü

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, Çankaya’nın özellikle bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve Ayrancı, Seyranbağları ile Bahçelievler’den yoğun talep geldiğini söyledi. Başkentte artık trafiğin de sorun haline dönüştüğünü belirten Altınok, “Ankara'nın trafiği iki, üç yıl sonra İstanbul’dan daha büyük bir çile haline gelecek” dedi.

04:00 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 03:16 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmasını Çankaya’da sürdürdü.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmasını Çankaya’da sürdürdü.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmasını Çankaya’da sürdürdü. Vatandaşlarla bir araya gelerek seçim bürosu açılışını gerçekleştiren Altınok, özellikle Ayrancı, Seyran Bağları, Bahçelievler, Cebeci ve Balgat sakinlerinin kendisinden kentsel dönüşüm talebinde bulunduğunu aktardı. Altınok, “Çankayalı, Ankaralı vekaleti verdi, hızlı bir şekilde Ankara'nın her yerinde yapacağımız gibi buraların kentsel dönüşümünü yapacağız” dedi.

TRAFİK BÜYÜK SORUN

Ankara'da artık trafiğin sorun haline geldiğini belirten Altınok, son beş yılda bu sorunun giderek büyüdüğüne dikkat çekti. Altınok, “2023’te trafiğe yüz bin araç çıktı. 2024 yılında 125 bin araç çıkacak. Beş yılın sonunda en az 650, 700 bin yeni araç trafiğe girecek. Bakınız Ankara'da gerekli çalışmalar yapılmazsa Ankara'nın trafiği iki, üç yıl sonra İstanbul trafiğinden daha büyük bir çile ve çekilmez hale gelecek” ifadelerini kullandı.


Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?
Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 5 yıllık toplam bütçelerinin 25’te 1’i kadarlık bütçe ile Keçiören’de Büyükşehir’den daha fazla hizmet ürettiğini ortaya çıkardı. İki adayın çalışmalarının yer aldığı son 5 yıllık karne CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hezimetini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhur İttifakı AK Parti adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin 15 milyar lira bütçesiyle 5 yılda 40 park, 66 park tadilatı, 5 kapalı pazaryeri, 4 spor salonu, 8 kütüphane, 5 kreş, 34 halı saha yaptırırken CHP adayı Mansur Yavaş ise ABB’nin 363 milyar lira bütçesiyle 5 yılda sadece 18 park ve 1 kreş yaptırabildi. Turgut Altınok’un bütçesinin 25 katına sahip olan Mansur Yavaş, 5 yıllık dönemde 1 tane bile pazaryeri, spor salonu, halı saha ve kütüphane yaptırmaması Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL’ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.


#Siyaset
#Yerel Seçim
#Kentsel Dönüşüm
#Turgut Altınok
36 dakika önce
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