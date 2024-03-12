Altınok’tan Çankaya’ya dönüşüm sözü

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmasını Çankaya’da sürdürdü. Vatandaşlarla bir araya gelerek seçim bürosu açılışını gerçekleştiren Altınok, özellikle Ayrancı, Seyran Bağları, Bahçelievler, Cebeci ve Balgat sakinlerinin kendisinden kentsel dönüşüm talebinde bulunduğunu aktardı. Altınok, “Çankayalı, Ankaralı vekaleti verdi, hızlı bir şekilde Ankara'nın her yerinde yapacağımız gibi buraların kentsel dönüşümünü yapacağız” dedi.
TRAFİK BÜYÜK SORUN
Ankara'da artık trafiğin sorun haline geldiğini belirten Altınok, son beş yılda bu sorunun giderek büyüdüğüne dikkat çekti. Altınok, “2023’te trafiğe yüz bin araç çıktı. 2024 yılında 125 bin araç çıkacak. Beş yılın sonunda en az 650, 700 bin yeni araç trafiğe girecek. Bakınız Ankara'da gerekli çalışmalar yapılmazsa Ankara'nın trafiği iki, üç yıl sonra İstanbul trafiğinden daha büyük bir çile ve çekilmez hale gelecek” ifadelerini kullandı.