Altınok'tan Mansur Yavaş'ı utandıracak davranış: CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Kahramankazan’da esnaf programı gerçekleştiren Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, ziyaretleri sırasında CHP’nin seçim bürosuna giderek centilmenlik örneği gösterdi.
Altınok’un samimi ziyareti, siyasetteki gergin ortamı yumuşatıcı nitelikte ve Altınok’un tüm kesimlerin başkanı olacağını ispat eder değerde.
YAVAŞ AFİŞLERİ TOPLATMIŞTI
Altınok yarışın hizmette olduğunu bir kez daha göstererek, parti ayrımı yapmadan herkesi kucaklayacağını, Ankara’ya huzur, güven ve birlikteliği getireceğini gözler önüne serdi.