Altınok'tan Mansur Yavaş'ı utandıracak davranış: CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Altınok’un samimi ziyareti, siyasetteki gergin ortamı yumuşatıcı nitelikte ve Altınok’un tüm kesimlerin başkanı olacağını ispat eder değerde.

Önceki hafta seçim afişlerinin önüne dev totemler diken Yavaş, geçtiğimiz gün Turgut Altınok’un afişlerini Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından toplatmıştı. Yavaş’ın engellemelerine rağmen Altınok’un CHP bürosunu ziyaret edip iyi dileklerde bulunması takdir topladı.

Önceki hafta seçim afişlerinin önüne dev totemler diken Yavaş, geçtiğimiz gün Turgut Altınok’un afişlerini Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından toplatmıştı. Yavaş’ın engellemelerine rağmen Altınok’un CHP bürosunu ziyaret edip iyi dileklerde bulunması takdir topladı.

Altınok yarışın hizmette olduğunu bir kez daha göstererek, parti ayrımı yapmadan herkesi kucaklayacağını, Ankara’ya huzur, güven ve birlikteliği getireceğini gözler önüne serdi.