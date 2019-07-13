Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

5 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle idrak edilecek.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti.

Altun, Twitter paylaşımında, milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazdığını belirtti.

Destanın üçüncü yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla etkinlik düzenleneceğini aktaran Altun, "Saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 15 Temmuz gecesine dair görüntülerden derlenen videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşları Atatürk Havalimanı'na davet ettiği videonun da kullanıldığı klipte, "Destan kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz'un kahramanları Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızla Atatürk Havalimanı'nda buluşuyor. Haydi İstanbul. 80 milyon tek yürek, 'vatan bizim, irade bizim' diye haykırmak için buluşmaya..." cümleleri seslendirildi.