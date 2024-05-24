Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması: Çağımızın vebası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programına katıldı.





Altun, burada yaptığı konuşmasında dezenformasyon tehdidine dikkat çekti.





Yabancı kuruluşlarının da bu konuya önem verdiğini belirten Altun, "Dünya Ekonomik Forumu dezenformasyonun gelecekte savaş, olağanüstü hava koşulları ve enflasyon gibi tehlikelerden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu vurguladı." dedi.





"Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları gördük"





Yaşadığımız çağın dezenformasyon çağı olduğunun altını çizen Altun, şunları söyledi:





Dezenformasyon çağımızın vebasıdır. Dezenformasyon sebebiyet verdiği hakikat kriziyle bugün gerçek anlamda bir demokrasi krizi yaşanmasının da müsebbibidir.





Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük. Dezenformasyon küresel bir sorun. Dezenformasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor.





"Mücadele etmeliyiz"





Dezenformasyon, demokratik sistemlerin korunması için de mücadele edilmesi gereken küresel bir sorundur. Biz, dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. Dezenformasyonun ne olduğunu bilmeli ve onunla mücadele etmeliyiz.











