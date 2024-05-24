|
Gündem

Altun'dan dezenformasyonla mücadele açıklaması: Çağımızın vebası

İstanbul'da düzenlenen programda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekerek "Dezenformasyon çağımızın vebasıdır" ifadelerini kullandı.

12:36 - 24/05/2024 Cuma
Diğer
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programına katıldı.


Altun, burada yaptığı konuşmasında dezenformasyon tehdidine dikkat çekti.


Yabancı kuruluşlarının da bu konuya önem verdiğini belirten Altun, "Dünya Ekonomik Forumu dezenformasyonun gelecekte savaş, olağanüstü hava koşulları ve enflasyon gibi tehlikelerden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu vurguladı." dedi.


"Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları gördük"


Yaşadığımız çağın dezenformasyon çağı olduğunun altını çizen Altun, şunları söyledi:


Dezenformasyon çağımızın vebasıdır. Dezenformasyon sebebiyet verdiği hakikat kriziyle bugün gerçek anlamda bir demokrasi krizi yaşanmasının da müsebbibidir.


Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük. Dezenformasyon küresel bir sorun. Dezenformasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor.


"Mücadele etmeliyiz"


Dezenformasyon, demokratik sistemlerin korunması için de mücadele edilmesi gereken küresel bir sorundur. Biz, dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. Dezenformasyonun ne olduğunu bilmeli ve onunla mücadele etmeliyiz.




#Fahrettin Altun
#İletişim Başkanlığı
#dezenformasyon
31 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024: TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE rakamları...