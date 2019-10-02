Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı.

Turnike bölgesinden üst geçide kadar ulaşan, hatta metro girişine varan kuyrukta vatandaşlar dakikalarca bekledi.

Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

İşlerine, okullarına geç kalan vatandaşlar sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak yetkililere veryansın etti.

GÜNDEM Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk havadan görüntülendi

GÜNDEM Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, “Bence gereksiz, herkes Marmaray’ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden” diye konuştu.

OYNAT 00:12 Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.

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Otobüs AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün yaptığı açıklamayla metrobüsteki krizin çözüleceği sözünü vermişti.

Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 1, 2019