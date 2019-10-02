Gündem Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu
İSTANBUL

Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu

Son günlerde İstanbul'un birçok metrobüs durağında yoğunluk yaşanıyor. En yoğun durakların başında Altunizade yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Sözcüsü ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen o noktadaki kuyruk çilesi 3. güne girdi. Öte yandan Avcılar’da da benzer bir tablo oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.
Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı.

Turnike bölgesinden üst geçide kadar ulaşan, hatta metro girişine varan kuyrukta vatandaşlar dakikalarca bekledi.

Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

İşlerine, okullarına geç kalan vatandaşlar sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak yetkililere veryansın etti.

Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk havadan görüntülendi
GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı
GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, “Bence gereksiz, herkes Marmaray’ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden” diye konuştu.

Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu
OYNAT 00:12
Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar erken saatlerde metrobüse akın ederken, metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.


Otobüs AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün yaptığı açıklamayla metrobüsteki krizin çözüleceği sözünü vermişti.

  • Avcılar metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar uzun süre metrobüse binemedi.
  • Öte yandan benzer bir manzara Avcılar metrobüs durağında oluştu. Vatandaşlar peronda uzun süre metrobüse binmeyi bekledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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