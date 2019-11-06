Altunizade metrobüs durağını kullananların çilesi yine başladı: Yoğunluktan durağa giremediler Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle krize dönüşen Altunizade metrobüs durağı için İBB'nin kısmı çözümü de çare olmadı. Bu sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, Altunizade metrobüs durağında insan seliyle karşılaştı. Metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi.

Haber Merkezi 06 Kasım 2019, 10:56 Son Güncelleme: 06 Kasım 2019, 11:04 Yeni Şafak