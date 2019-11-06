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İSTANBUL

Altunizade metrobüs durağını kullananların çilesi yine başladı: Yoğunluktan durağa giremediler

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle krize dönüşen Altunizade metrobüs durağı için İBB'nin kısmı çözümü de çare olmadı. Bu sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, Altunizade metrobüs durağında insan seliyle karşılaştı. Metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk
Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Altunizade metrobüs durağı, bu sabah insan seline sahne oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Altunizade metrobüs durağı çilesi devam ediyor
OYNAT 00:37
Altunizade metrobüs durağı çilesi devam ediyor
Bu sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, Altunizade metrobüs durağında insan seliyle karşılaştı. Metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi.

AKBİL TURNİKELERİNİN YERİNİN DEĞİŞMESİ ÇÖZÜM OLMADI

  • Daha önce de Altunizade metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşması tepkiyle karşılanmış, İBB çözüm olarak akbil turnikelerini üst geçitten öncesine taşımıştı. Ancak bugün metrobüs durağında yine aynı manzaralar oluştu.

Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk.

Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk havadan görüntülendi
GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı
GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı
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