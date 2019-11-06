Altunizade metrobüs durağını kullananların çilesi yine başladı: Yoğunluktan durağa giremediler
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle krize dönüşen Altunizade metrobüs durağı için İBB'nin kısmı çözümü de çare olmadı. Bu sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan İstanbullular, Altunizade metrobüs durağında insan seliyle karşılaştı. Metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi.
İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Altunizade metrobüs durağı, bu sabah insan seline sahne oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Daha önce de Altunizade metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşması tepkiyle karşılanmış, İBB çözüm olarak akbil turnikelerini üst geçitten öncesine taşımıştı. Ancak bugün metrobüs durağında yine aynı manzaralar oluştu.