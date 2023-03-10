Altyapının %70’i tamam

11 ili etkileyen depremin ardından vatandaşların barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalarda önemli mesafe katedildi. Depremzedeler bir yandan “Evim Yuvam Olsun” kampanyası kapsamında konutlara yerleştirilirken, diğer yandan konteyner kent kurma çalışmaları hız kazandı. Bugüne kadar 12 bin konteyner tamamlanıp hizmete sunuldu. Bu konteynerlere 50 bine yakın depremzede yerleştirildi.

ÇADIRDAKİLER KONTEYNERE GEÇECEK

Yeni konteyner kentler kurmak için belirlenen alanların yüzde 70’inde altyapı çalışmaları tamamlandı. Alanların zemin ıslahının yanı sıra elektrik, su ve kanalizasyon sistemleri kuruldu. Bu alanlara da hızlı şekilde sevkiyatların yapılacağı, önümüzdeki günlerde konteynere yerleştirilen depremzede sayısının katlanarak artacağı ifade edildi. Ramazan ayında çadır kentlerde yaşayan vatandaşların kademeli şekilde konteynerlere taşınması planlanıyor.

KATAR’DAN GELEN KONTEYNERLER HAZIR

Katar tarafından Türkiye’ye ilk partide gönderilen 600 konteynerin kurulumunda sona gelindi. İskenderun karayolu üzerinde hazırlanan alana kurulan konteyner kentte 3 bin kişi barınacak. Katar tarafından gönderilecek 10 bin konteynerden 5 bininin Hatay’a kurulması planlanıyor. Tek odalı ve 18 metrekare olan konteynerlerin içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma gibi sistemler mevcut. Bölgedeki çadır ihtiyacı da büyük oranda giderildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bölgede şu ana kadar 370 bin 482 çadır kuruldu. Bu çadırlarda 1 milyon 481 bin 928 depremzede barınıyor.

2 MİLYON KİŞİYE SICAK YEMEK

Çadır ve konteynerler, AFAD koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Kızılay, uluslararası örgütler ile STK ve diğer kuruluşlar tarafından 11 ilde ihtiyaç olan bölgelere kuruluyor. Bölgede şu an 1 milyon 972 bin 968 kişiye barınma hizmeti veriliyor. Kurulan 367 mobil mutfakta 2 milyona yakın kişiye her gün sıcak yemek, kumanya ve paketli gıda dağıtılıyor.











