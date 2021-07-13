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Amaçları milli olmayan bir iktidardı

15 Temmuz darbe girişimin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amaçları milli olmayan bir iktidardı
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

15 Temmuz darbe girişimin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 26 Kasım 2020’de karara bağlanan davanın 365’i tutuklu, 104’ü tutuksuz, 6’sı yakalamalı sanıkları hakkındaki 9 bin 204 sayfalık gerekçeli karar taraflara tebliğ edildi.

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  • Uluslararası güç odaklarının desteğiyle darbe girişimini yöneten Kemal Batmaz’ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç’un Jandarma, Hakan Çiçek’in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz’ün ise TSK imamı olduğu belirtilen kararda; bu örgüt imamlarının, ABD’deki elebaşı Fetullah Gülen’le anlık iletişim ve irtibat kurduklarının belirlendiği belirtildi. FETÖ’nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.
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