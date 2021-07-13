Amaçları milli olmayan bir iktidardı 15 Temmuz darbe girişimin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2021, 00:00 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2021, 06:10 Yeni Şafak