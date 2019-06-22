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HATAY

Amanoslar yolu kesildi

PKK’ya büyük darbe vurulan Amanoslar, Özel Harekatçılara emanet. Teröristlerin korkulu rüyası olan Amanos kartalları, Osmaniye’ye olası saldırıları kesti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, “Allah’ın izniyle bundan sonra Amanoslardan şehrimize hiçbir saldırı olmaz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel harekat polisleri aldığı sıkı tedbirlerle olası saldırıların önüne geçiyor.
Özel harekat polisleri aldığı sıkı tedbirlerle olası saldırıların önüne geçiyor.

TSK’nın Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin’le bağı kesilen terör örgütü PKK’ya harekatın ardından yapılan başarılı operasyonlarla da büyük darbe vuruldu. Amanoslarda hakim tepelere kurulan “Bayraktepe” ve “Sancaktepe” isimli iki keşif ve gözetleme kulesinde 7/24 nöbet tutan “Amanos kartalları” örgüte göz açtırmıyor. Bölgede görevli Özel Harekat polisleri, dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine havan benzeri patlayıcı ya da uzun namlulu silahlarla düzenlenebilecek olası saldırıların önlenmesinde büyük rol üstleniyor.

Ahmet Selçuk Okumuş

SALDIRI İHTİMALİ SIFIR

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da zaman zaman ziyaret ettiği kahramanlara moral veriyor. Teröristlere hiçbir şekilde geçit vermediklerini, halkın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını anlatan Okumuş, şöyle konuştu: “Amanoslar ile ilgili tehdidin tamamını kestik. Hiçbir şekilde Amanoslardan şehrimize saldırı olabileceğini düşünmüyor ve buna ihtimal vermiyoruz. Burada aldığımız güvenlik tedbirleriyle özel harekatçılarımız bu tehlikeyi tamamen kesti. Allah’ın izniyle bundan sonra Amanoslardan şehrimize hiçbir saldırı olmayacaktır.”

  • Altı terörist etkisiz
  • Siirt Pervari’deki operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri’nden yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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