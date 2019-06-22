Amanoslar yolu kesildi

TSK’nın Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin’le bağı kesilen terör örgütü PKK’ya harekatın ardından yapılan başarılı operasyonlarla da büyük darbe vuruldu. Amanoslarda hakim tepelere kurulan “Bayraktepe” ve “Sancaktepe” isimli iki keşif ve gözetleme kulesinde 7/24 nöbet tutan “Amanos kartalları” örgüte göz açtırmıyor. Bölgede görevli Özel Harekat polisleri, dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine havan benzeri patlayıcı ya da uzun namlulu silahlarla düzenlenebilecek olası saldırıların önlenmesinde büyük rol üstleniyor.

Ahmet Selçuk Okumuş

SALDIRI İHTİMALİ SIFIR

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da zaman zaman ziyaret ettiği kahramanlara moral veriyor. Teröristlere hiçbir şekilde geçit vermediklerini, halkın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını anlatan Okumuş, şöyle konuştu: “Amanoslar ile ilgili tehdidin tamamını kestik. Hiçbir şekilde Amanoslardan şehrimize saldırı olabileceğini düşünmüyor ve buna ihtimal vermiyoruz. Burada aldığımız güvenlik tedbirleriyle özel harekatçılarımız bu tehlikeyi tamamen kesti. Allah’ın izniyle bundan sonra Amanoslardan şehrimize hiçbir saldırı olmayacaktır.”

Altı terörist etkisiz

Siirt Pervari’deki operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri’nden yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.