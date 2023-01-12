Amasra TTK’da değerler istenen seviyede

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, 3-4 Ocak’ta Bartın ve Zonguldak’ta yaptığı saha incelemesini görüştü. Komisyon Başkanı Taner Yıldız, komisyon üyesi milletvekillerinin, işçilerle görüşüp madende can veren işçilerin ailelerini ziyaret ettiğini söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise müessesenin modernize edilerek aspiratörün kazadan bir hafta öncesinde hazır olduğu bilgisini paylaştı. Kiraz, madende yangının halen devam ettiğini ancak son ölçümlerde ‘değerlerin neredeyse istenen seviyeye geldiğini’ aktardı.

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