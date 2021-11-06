Gündem Amasya Elması gönülleri alacak
İSTANBUL

Amasya Elması gönülleri alacak

Esenler Belediyesi, lezzeti ve hoş kokusuyla namı ülke sınırlarını aşan Amasya elması için ‘Esenler Amasya Elma Festivali’ düzenliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amasya Elması gönülleri alacak
Festivalde dev kazanlarda elma reçeli ve elma kompostosu kaynayacak.

Esenler Belediyesi, lezzeti ve hoş kokusuyla namı ülke sınırlarını aşan Amasya elması için ‘Esenler Amasya Elma Festivali’ düzenliyor. Amasya’yı Esenler’e taşıyacak festivalde, vatandaşlara 5 ton Amasya (misket) elması dağıtılacak.

  • Festivalde Amasyalı sanatçılar Ufuk Altun, Murat Türk, Hakan Çiçek, Saniye Can, Emir Üstün ve Turan Üstün, en sevilen yöresel parçaları seslendirerek vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Festival, halk oyunları ve folklor gösterileriyle renklenecek. Festivalde dev kazanlarda elma reçeli ve elma kompostosu kaynayacak.
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