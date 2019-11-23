Gündem Amasyada drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza
AMASYA

Amasya haber: Ddrift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza

Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza

Amasya'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konuldu, aracı da iki ay süreyle trafikten menedildi.

Haber Merkezi AA
Drift yapan sürücüye yüklü miktarda para cezası kesildi.
Drift yapan sürücüye yüklü miktarda para cezası kesildi.

Amasya'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi.

A.G'nin kullandığı otomobilin Savadiye Kavşağı'nda drift yaparak ilerlediğini gören bekçiler, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden sürücünün drift yaptığını tespit eden ekipler, kovalamaca sonucu otomobili Şeyhcui Mahallesi'nde durdurdu.

Drift yapan sürücüye rekor ceza
GÜNDEM
Drift yapan sürücüye rekor ceza

Sürücü A.G'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin lira, polisin dur ikazına uymadığı için 235 lira, araç sigortası olmadığı için 108 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için de 235 lira cezai işlem uyguladı.

Yolu kapatıp drift yapmıştı: İşte aldığı ceza
GÜNDEM
Yolu kapatıp drift yapmıştı: İşte aldığı ceza

Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el koyan polis, aracı da iki ay trafikten men etti.

İngiliz istihbaratçının evinde hareketlilik

İngiliz istihbaratçının
evinde hareketlilik

İstanbul Kadıköy'de ofisin önünde ölü bulunmuştu.
Tarihi rekor

Tarihi rekor

Bayraktar TB2 SİHA'lar yeni bir rekor daha kırdı.
İlk yarıda tek gol

İlk yarıda
tek gol

​​Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.
'Kaynak' Talat Atilla konuştu

'Kaynak' Talat Atilla konuştu

"İddiayı Kılıçdaroğlu doğruladı ve kaynağım bir CHP'li".
Dipsiz Göl'ün<br> son hali

Dipsiz Göl'ün
son hali

Define kazısı sonrası yok olan göle su verilmeye başlandı.
Bir türlü<br>önüne geçilemiyor

Bir türlü
önüne geçilemiyor

​İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi rahatlığı.

İlk kriz değil

İlk kriz değil

​Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti.
Forvetsiz kaldı

Forvetsiz kaldı

​F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç Malatya'ya götürülmedi.
Rutte şaşırttı

Rutte şaşırttı

"DEAŞ'lıları geri almak zorundayız, bu hafta gerçekleşti zaten."
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
10. devriye tamamlandı

10. devriye tamamlandı

51 kilometre uzunluğundaki güzergahta yapıldı.
Tel Abyad'da<br>bombalı saldırı

Tel Abyad'da
bombalı saldırı

3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kilosu 30 lira

Kilosu 30 lira

İlçe halkının geçim kaynağı oldu.
5 bin denetim

5 bin denetim

İstanbul'da okul servislerine 1,6 milyon liralık ceza.
Kıran-7 başladı

Kıran-7 başladı

​Bakanlık açıkladı: 2 bin 250 personel katılıyor.
Ortalığı savaş<br>alanına çevirdi

Ortalığı savaş
alanına çevirdi

Yoldan geçen 15 araç peş peşe zarar gördü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.