Gündem Amatör kulüplere malzeme desteği
KAYSERİ

Amatör kulüplere malzeme desteği

Kayseri’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini ayakta tutmak amacıyla destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 96 amatör spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törene birçok siyasetçi katıldı.
Törene birçok siyasetçi katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 96 amatör spor kulübüne belediye tarafından sağlanan malzeme dağıtım törenine katılarak, amatör spora verdikleri değeri gösterdi. Törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Enerji eski Bakanı Taner Yıldız, Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Bizler gerek ilçelerimiz, gerekse Büyükşehir olarak belediyeciliğe sadece fiziki iyileştirmelerden ibaret olan bir yaklaşım sergilemiyoruz aksine onlarla birlikte Amatör sporumuza vereceğimiz desteği çok önemsiyoruz” dedi.

DEV YATIRIMLARI ANLATTI

Kayseri’yi fiziki iyileştirme konusunda son süreçteki en önemli projelerden de bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, “En önemli projelerimizden biri olan Hava İkmal Millet Bahçemizin, yeni raylı sistem hatlarımızın, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemizi, Bey Değirmeni Besi Hayvancılık Projemizi hayata geçirmek ve hızlandırmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Amatör Sporu desteklemek amacıyla buradayız. Burada 96 takımımıza amatör sporumuzu desteklemek amacıyla yılda iki kez yapmış olduğumuz desteğimizin birincisini yapıyoruz. Ben tekrar sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Terörden arındırılan bölge hizmete kavuştu
GÜNDEM
Terörden arındırılan bölge hizmete kavuştu
İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

​İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.
Kulp belediye başkanına tutuklama

Kulp belediye başkanına tutuklama

​Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 HDP'li tutuklandı.
Maç tekrar mı edilecek?

Maç tekrar mı edilecek?

​Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası iddiası.
Lider Alanyaspor

Lider Alanyaspor

​Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Alanyaspor 4. haftayı da lider kapattı.
Suriye'de yeni dönem: Üyeler onaylandı

Suriye'de yeni dönem: Üyeler onaylandı

​Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin zirvesinde tarihi kararlar alındı.
Boris nerede?

Boris nerede?

​Protestoları aşamayan İngiliz liderin kürsüsü boş...

Yeniden göklerde

Yeniden göklerde

​KKTC'de indirilen Türk bayrağı ve Denktaş fotoğrafı teslim edildi.
Beyoğlu <br>'Kademe' atladı

Beyoğlu
'Kademe' atladı

​Yerli ve milli aracı ilk Belediye Başkanı Yıldız test etti.
Köprüde <br>montaj başladı

Köprüde
montaj başladı

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.
İran BAE <br>tankerine el koydu

İran BAE
tankerine el koydu

​Körfez'de krizin boyutu derinleşiyor.
İlk kez Türkiye'de

İlk kez Türkiye'de

Putin'in gözbebeği Ankara'da dikkatten kaçmadı.
Havada<br>şov yaptılar

Havada
şov yaptılar

İstanbul Boğazı üzerinde iki tur attılar.
MEB'e ait olduğu <br>iddia edildi

MEB'e ait olduğu
iddia edildi

Bilginin asılsız olduğunu ortaya çıktı.
Kumpasçı<br>savcıya hapis

Kumpasçı
savcıya hapis

FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye'yi etkileyecek

Türkiye'yi etkileyecek

Suudi Arabistan'daki saldırı sonrası gözler akaryakıt ve doğalgazda.
Utanmazlar!

Utanmazlar!

Yunanistan'da sporcularımıza büyük küstahlık.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.