Amatör kulüplere malzeme desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 96 amatör spor kulübüne belediye tarafından sağlanan malzeme dağıtım törenine katılarak, amatör spora verdikleri değeri gösterdi. Törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Enerji eski Bakanı Taner Yıldız, Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Bizler gerek ilçelerimiz, gerekse Büyükşehir olarak belediyeciliğe sadece fiziki iyileştirmelerden ibaret olan bir yaklaşım sergilemiyoruz aksine onlarla birlikte Amatör sporumuza vereceğimiz desteği çok önemsiyoruz” dedi.

DEV YATIRIMLARI ANLATTI

Kayseri’yi fiziki iyileştirme konusunda son süreçteki en önemli projelerden de bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, “En önemli projelerimizden biri olan Hava İkmal Millet Bahçemizin, yeni raylı sistem hatlarımızın, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projemizi, Bey Değirmeni Besi Hayvancılık Projemizi hayata geçirmek ve hızlandırmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Amatör Sporu desteklemek amacıyla buradayız. Burada 96 takımımıza amatör sporumuzu desteklemek amacıyla yılda iki kez yapmış olduğumuz desteğimizin birincisini yapıyoruz. Ben tekrar sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.