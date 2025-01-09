Ambulanslarda zorunlu kamera dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı’nın ambulans ve acil sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler içeren yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevcut kontrol mekanizmalarının yetersizliği ve ambulansların amacı dışında kullanımına yönelik sorunları gidermeyi hedefleyen yönetmelik, araçlar ve hizmet sunumuyla ilgili kapsamlı değişiklikler sunuyor.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YETKİ YOK

Buna göre, kamu ve özel sağlık kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletme yetkisine sahip olamayacak. Ayrıca, ambulans alımı yalnız yetkili kurumlar tarafından yapılabilecek. Ancak, kamu kurumlarına bağış amacıyla ambulans alımları bu kısıtlamaya dahil edilmeyecek. Ambulans servisleri, faaliyetlerine başlamadan önce uygunluk belgesi alacak ve gerekli yeterlilik belgelerini tamamlayacak. Sağlık hizmeti sunulan alanlarda, zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak. Ayrıca, çağrı merkezlerinde danışman hekim bulundurulması zorunlu olacak.

HASTA NAKLİ DIŞINDA KULLANILMAYACAK

Ambulanslarda, hizmet süresi boyunca aktif durumda tutulması gereken ekipmanlar arasında kamera, mobil cihaz ve araç takip sistemleri yer alacak. Özel donanımlı ambulanslar, yalnız Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından edinilebilecek. Ayrıca ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek. Hasta nakil ambulansları, yalnız taşıma işlemleri için kullanılacak ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda flaşörler aktif hale getirilebilecek. Ayrıca, ambulans servisleri, sadece sağlık hizmeti ile ilgili faaliyetlerde bulunabilecek ve hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnız 'hasta nakil' ibaresi yer alacak.

İL SINIRLARINDA HİZMET VERECEK

Yönetmelikte belirtilen araçlar, afet durumları dışında cenaze naklinde kullanılmayacak ve ambulanslar yalnız yetkili oldukları il sınırlarında hizmet verecek. Ayrıca, ambulans servisleri yanıltıcı tanıtımlar yapamayacak ve "ambulans" kelimesi ile yabancı kelimeler isimlerinde kullanılamayacak.











