Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: Hayati tehlikesi bulunuyor

23:05 2/05/2026, Cumartesi
Kutlamalar sırasında yorgun mermi isabet etti, bir kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi sonrası düzenlenen kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet ettiği Vedat B. (32) ağır yaralandı. Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, Iğdırspor deplasmanında 3-3 berabere kalmasının ardından Süper Lig'e yükselmesi sonucu, ilçede kutlamalar başladı. İddiaya göre, kutlamalar sırasında Vedat B., nereden ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat B., buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Vedat B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



