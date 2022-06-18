Ameliyathanede ölen anestezi teknisyeni Büşra son yolculuğuna uğurlandı

Akçaabat ilçesine özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, dün akşam saatlerinde sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı.
Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, ameliyathaneye girdi. Muhcu, arkadaşları tarafından ameliyathanede hareketsiz bulundu. Kalp hastalığına bağlı ritim bozukluğu nedeniyle anjiyo olup, ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Muhcu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Hastanede nöbet sırasında yaşamını yitiren Muhcu için otopsi işlemlerinin ardından Uğurlu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.
Uğurlu Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Büşra Muhcu, gözyaşları arasında burada toprağa verildi.
FOTOĞRAF 24
Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2019 yılında 'en iyi sabah haberi sunucusu' seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında vefat etti.
Bir müddettir göğüs kanseriyle mücadele eden Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.<br><br>
Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Twitter hesabından taziye mesajı paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun \"NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.\" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de \"Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz… Mekanı cennet olsun…<br>Değerli ailesinin başı sağolsun… NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz…\" paylaşımında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, \"Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya’nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.\" paylaşımında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, \"Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.\" ifadesini kullandı.<br><br>
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.<br><br>
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, \"Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun.\" paylaşımını yaptı.
Gazeteci Fuat Kozluklu ise \"Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mucadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah\" ifadelerini kullandı.
ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?<br><br>Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu.
Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.
İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu.<br><br>
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü
Bir süredir göğüs kanseri ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. 39 yaşındaki Yurt, 2013 yılında anne olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.
HAYAT
Mesai arkadaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini veren Seda Öğretir gözyaşlarını tutamadı