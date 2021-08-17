Amerikalı doktorların "fazla yaşamazsın' dediği hasta Türk doktorlar sayesinde hayata tutundu

New York’ta yaşayan Şükran Küçük’e (55) safra yolu kanseri teşhisi kondu. New York’ta dünyanın en başarılı merkezlerinden birinde olduğu ameliyatı başarısızlıkla sonuçlanan Küçük, safra yollarındaki tıkanıklığa sebep olan klatskin tümörüne bağlı şiddetli kaşıntı, kolenjit, karaciğer apsesi, iştahsızlık gibi şikayetlerin 2,5 yıl boyunca çaresizlik içinde mücadele etti ve son çare olarak kendini Türk hekimlere emanet etti.

İHA Küçük, sonunda özellikle safra yolu kanseri konusunda başarılı ameliyatlara imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştı.

İnce bağırsaktan yeni safra yolu yapıldı

Özellikle safra yolu kanseri konusunda başarılı ameliyatlara imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi, 6 saatlik bir ameliyatla hastanın safra yollarını temizleyip, ince bağırsaktan yeniden safra yolu yaptı. Sağlığına kavuşan Küçük, “New York’a döndüğümde ‘fazla yaşamazsın’ diyen doktorlara ameliyat videomu izleteceğim” dedi.

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Ameliyatı başarısızlıkla sonuçlandı

20 yıldır New York’ta eşi ve kızıyla yaşayan Şükran Küçük, 2017 yılında Türkiye’deki tatili sırasında şiddetli kaşıntı ve sarılık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada safra yolu kanseri teşhisi konulan Küçük, New York'ta dünyanın en başarılı kanser merkezlerinden birinde 2018 yılında ameliyata alındı. Küçük’ün ameliyatı başarısızlıkla sonuçlandı ve sadece aç kapa yapıldı.

İHA Küçük, New York'ta dünyanın en başarılı kanser merkezlerinden birinde 2018 yılında ameliyata alındı fakat ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı.

Bunun üzerine safra yollarını açmak için ikinci alternatif yol olarak safra kanallarına metal stent takıldı; ancak metal stentin defalarca tıkanmasına bağlı olarak 2,5 yıl boyunca kolenjit, şiddetli kaşıntı, karaciğer apsesi gibi şikayetler yaşayan Küçük, 20 kilo kaybetti. Çaresizlik içinde, kaşıntıları, ateş ve şiddetli kolonjit atakları ile bitap düşen Küçük, sonunda özellikle safra yolu kanseri konusunda başarılı ameliyatlara imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştı.

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Kendini Türk hekimlerine emanet etmek isteyen Küçük, eşinin “Dünyanın en iyi yerindesin. Gitmene gerek yok” sözleri ile karşılaşsa da Türkiye’ye, Dr. Aydın’a gitmekte ısrar etti. İzmir’de yıllardır bütüncül tedavi ile hastalara hizmet veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın başkanlığındaki konsey tarafından değerlendirilen Küçük’ün Ege Şehir Hastanesi’nde 6 saat süren bir ameliyatla safra yolları temizlenip ince bağırsaktan yeniden safra yolu yapıldı. New York’taki doktorların yaşama umudu vermediği Küçük, ameliyat videosunu Onkoloji Merkezi’ndeki doktorlara izleteceğini söyledi.

İHA Prof. Dr. Ünal Aydın 20 yıldan uzun süredir safra yolları kanseri ile ilgili dünyadaki en çok ameliyat yapan ekiplerden biri olduklarını dile getirdi

“Dünyadaki en çok ameliyat yapan ekiplerden biriyiz”

20 yıldan uzun süredir safra yolları kanseri ile ilgili dünyadaki en çok ameliyat yapan ekiplerden biri olduklarını dile getiren Prof. Dr. Aydın şunları söyledi:

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“Ekip olarak haftada 4-5 ameliyat yaptığımız oluyor. Kanada’dan Kazakistan’a kadar pek çok hasta ameliyat olmaya geliyor. Şükran Hanım da bizi bulmuş ve Türkiye’ye gelmek istemiş. Ancak eşi ve yakınları, kanser tedavisinin New York’ta daha iyi yapıldığını, New York’tan Türkiye’ye gitmenin akıl karı olmadığını söylemiş. Şikayetler dayanılmaz hale gelince az tatilinde Türkiye’ye gelmeye karar vermişler. Şükran Hanım’ı 40 derece ateşle yatırıp tedavisini yaptık. Tüm testleri tekrar ettik, Oncolivehealth Klinik Onkoloji ekibi olarak 20’ye yakın profesör ile konuyu tartıştık. Sonunda da ameliyat kararı aldık ve 4 gün önce hastamızı ameliyata aldık. 6 saatlik bir ameliyatla safra yollarını temizleyebildik. İnce bağırsaktan yeniden safra yolu yaptık. Dört günün sonunda Şükran Hanım kendini çok iyi hissediyor.”

“Amerika’da bana ‘fazla yaşamazsın’ dediler”

Sağlığına kavuşan Şükran Küçük ise, kısa sürede iyileşmesine kendisinin de şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

"Ben ne olursa olsun öleceğimi düşünmedim. Hep hayata umutla baktım. ‘Ölmeyeceğim, yaşayacağım’ dedim. Kendimi yenilgiye itmedim ama orada bana ‘fazla yaşamazsın’ dediler. Amerika’daki ameliyattan çıktığında başarısız bir ameliyat olduğunu bilmiyordum. Sonradan sıkıntılar çıkınca bir terslik olduğunu anladım. Ben kendi ülkeme daha çok güvendim. Orada çok zorluk çektim. Safra yolu kanseri, klatskin tümörüne çözüm bulamadım. Orada sürekli hastanede yatıyordum, bir türlü düzelemiyordum. Kendi vatanımda ameliyat olmak istedim. Bir televizyon kanalında Ünal Hoca’yı gördüm. Sonra araştırmaya başladım. Eşime konuyu açtığımda ‘Dünyanın en iyi yerindesin. Gitmene gerek yok’ dedi. Ancak Türkiye’de tedavi olmaya kararlıydım. En sonunda birkaç aylığına izin aldım ve Türkiye’ye gelip ameliyatımı oldum.”

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“Amerikalı doktorlara ameliyat videomu izleteceğim”

Sağlığına tekrar kavuşan Şükran Küçük "Ayağa kalkacağımı düşünmemiştim. Ben de şaşırdım. Şimdi dünyanın en ünlü onkoloji merkezine, New York’a gittiğimde Prof. Dr. Ünal Aydın’ın YouTube kanalındaki ameliyat videolarımı göstereceğim. Bu ameliyatın yapılabildiğini görmüş olacaklar. Ben onlara ‘Bağırsaktan safra yolu yapılıyormuş’ dediğimde ‘Sen asla bir daha ameliyat olamazsın’ demişlerdi. Kendi ülkemde çok başarılı doktorların olduğunu onlara kanıtlayacağım” diye konuştu.