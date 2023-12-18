Amerikan rüyası kâbusa döndü! Türk kaçaklar içler acısı halde: İşte çaresizlik dolu mesajlar

"Bunun sebebi, Amerika'nın zaman zaman iltica başvurularını reddederek, kaçakları deport etmesi. Kanada ise hemen hemen tüm başvuruları kabul ediyor. Ayrıca bu macera için kişi başı ortalama 10 bin dolar ücret ödendiğini düşünürsek, Türk kaçakların bu maceraya harcadıkları paranın toplam 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz."