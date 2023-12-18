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Amerikan rüyası kâbusa döndü! Türk kaçaklar içler acısı halde: İşte çaresizlik dolu mesajlar

ABD'de yaşayan Gazeteci Mustafa Tanyeri, Türkiye'den diğer ülkelere giden kaçak göçmenlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tanyeri, büyük umutlarla ülkeyi terk eden ve iş ve kalacak yer bulmakta zorlanan Türk kaçakların yaşadıkları büyük zorlukları 'bizzat kendi ağızlarından dinleyelim' diyerek tek tek paylaştı. 'Yeter ki iş olsun yalvarıyorum' diyen ve aylardır iş bulamadıklarını ifade eden Türk kaçakların çaresizlik mesajları gerçeği gözler önüne serdi.

Seren Som
Seren Som
13:20 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:42 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin sıkça dillendirildiğini ancak Türkiye'den diğer ülkelere giden kaçak göçmenlerin yeterince gündeme gelmediğini belirten gazeteci Mustafa Tanyeri dikkat çeken bir analiz yayınladı.


Son 2 senede, yaklaşık 100 bin Türk vatandaşının diğer ülkelere kaçak yollarla girdiğini ve bunların çoğunun da iltica başvurusunda bulunduğunu belirten Tanyeri, iltica başvurusunda en çok dile getirilen nedenlerin, "Kürt olduğum, Alevi olduğum, Ateist olduğum, Gay olduğum için Türkiye'de baskıya uğruyorum, hayatım tehlikede" gibi gerekçelerin öne sürüldüğünü ifade etti.


'Meksika üzerinden ABD'ye kaçak geçiyorlar'

Özellikle Türk kaçakların yüzde 70'inin Meksika üzerinden Amerika'ya geçtiğini, bunların bir kısmının Amerika'da kalırken; bir bölümünün de Kanada'ya geçerek, iltica başvurusunu bu ülkeye yaptığını kaydeden Mustafa Tanyeri bu durumu şöyle açıkladı:


  • "Bunun sebebi, Amerika'nın zaman zaman iltica başvurularını reddederek, kaçakları deport etmesi. Kanada ise hemen hemen tüm başvuruları kabul ediyor. Ayrıca bu macera için kişi başı ortalama 10 bin dolar ücret ödendiğini düşünürsek, Türk kaçakların bu maceraya harcadıkları paranın toplam 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz."


'Türk kaçakların feryatları...'

Mustafa Tanyeri, "Kaçakları buralarda ne gibi yaşam koşulları bekliyor?" sorusuna da çok çarpıcı paylaşımlar yayınlayarak cevap verdi. Tanyeri, iş ve kalacak yer konusunda büyük zorluklar yaşayan Türk kaçakların kendi paylaştıkları mesajları,
"Türk kaçakların feryatlarını kimlik belirtmeden paylaşıyorum. İçinde oldukları vaziyeti, bizzat kendi ağızlarından dinleyelim"
diyerek yayınladı.

İşte içinde oldukları perişan durumu anlatarak yardım isteyen Türk kaçakların o mesajları:



'Yeter ki iş olsun yalvarıyorum'


'Allah düşmanıma böyle sıkıntı vermesin: Düşük ücretle de çalışırım'



'İki aydır iş arıyorum'


'Meksika'dan geldiğim için bu muameleyi gördüm...'



'Ara ara Türkiye'den para getirdim...'


''İş hazır' diyerek kandırıldım: Gerekirse tuvalet temizlerim'


'Dört aydır ABD'deyim perişanım'


'Kalacak yerim yok param kalmadı'


'Sokaklarda kaldık havalimanında uyuduk'






#ABD
#Kaçak Göç
#Mustafa Tanyeri
1 saat önce
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