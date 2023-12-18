Amerikan rüyası kâbusa döndü! Türk kaçaklar içler acısı halde: İşte çaresizlik dolu mesajlar

Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin sıkça dillendirildiğini ancak Türkiye'den diğer ülkelere giden kaçak göçmenlerin yeterince gündeme gelmediğini belirten gazeteci Mustafa Tanyeri dikkat çeken bir analiz yayınladı.
Son 2 senede, yaklaşık 100 bin Türk vatandaşının diğer ülkelere kaçak yollarla girdiğini ve bunların çoğunun da iltica başvurusunda bulunduğunu belirten Tanyeri, iltica başvurusunda en çok dile getirilen nedenlerin, "Kürt olduğum, Alevi olduğum, Ateist olduğum, Gay olduğum için Türkiye'de baskıya uğruyorum, hayatım tehlikede" gibi gerekçelerin öne sürüldüğünü ifade etti.
'Meksika üzerinden ABD'ye kaçak geçiyorlar'
Özellikle Türk kaçakların yüzde 70'inin Meksika üzerinden Amerika'ya geçtiğini, bunların bir kısmının Amerika'da kalırken; bir bölümünün de Kanada'ya geçerek, iltica başvurusunu bu ülkeye yaptığını kaydeden Mustafa Tanyeri bu durumu şöyle açıkladı:
- "Bunun sebebi, Amerika'nın zaman zaman iltica başvurularını reddederek, kaçakları deport etmesi. Kanada ise hemen hemen tüm başvuruları kabul ediyor. Ayrıca bu macera için kişi başı ortalama 10 bin dolar ücret ödendiğini düşünürsek, Türk kaçakların bu maceraya harcadıkları paranın toplam 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz."