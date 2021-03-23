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İSTANBUL

Amerikan savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Haber Merkezi DHA
Amerikan savaş gemisi Boğazdan geçti
Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 Borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı füze fırkateyni 2 gün önce Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açılmıştı.

DHA

Savaş gemisi bugün saat 07.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.


DHA

Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin ağır silahlar ile nöbet tuttuğu görüldü.


DHA

Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.


DHA

FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti.

DHA

Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan fırkateyn 3 gün sonra Karadeniz'den ayrılarak Marmara Denizi'ne açıldı.

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