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EĞİTİM

Ana sınıfına gitmeyen 5 yaş kalmayacak

MEB, 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı ile okul öncesi eğitim ağını sıkılaştırıyor. Son üç ayda 62 yeni ana okulu ve bin 248 ana sınıfı daha hizmete girerken, yıl sonuna kadar 5 yaşta okullaşma oranının 100’e ulaşması hedefleniyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Ana sınıfına gitmeyen 5 yaş kalmayacak
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20. Millî Eğitim Şûrası’nda alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine yönelik ikinci rapor yayımlandı. Okul öncesi için belirlenen 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin ana sınıfı inşa hedefi ile Milli Eğitim Bakanlığının bu yöndeki çalışmaları yer aldı. Okul öncesi eğitim kurumlarının sayısının artırılması, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, dezavantajlı öğrencilerin katılımının önceliklendirilmesi ve okullaşmada OECD ortalamasına erişim hedef olarak belirlendi.

8 BİN 500 YENİ ANA SINIFI

  • Bu çerçevede Bakanlık, 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıf inşa etmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda Mart 2022’de 93 yeni anaokulu ve 7 bin 252 yeni ana sınıfı açılmıştı. Mart ayından Haziran ayına kadar son üç ayda 62 yeni anaokulu ve bin 248 ana sınıfı daha açıldı. Böylece açılan yeni anaokulu sayısı 155’e, yeni ana sınıfı sayısı ise 8 bin 500’e yükseldi.

Bu sayede 5 yaş okullaşma oranı kısa bir süre içerisinde yüzde 78’den 92’ye yükseldi. Ayrıca bu çalışmalar sonunda 109 ilçede 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99 ve üzerine ulaşarak bu yerlerde okullaşma oranı OECD ortalamasının da üzerine çıktı. 23 ilde 5 yaş okullaşma oranı yüzde 95’in, 15’i büyükşehir olmak üzere toplam 45 ilde ise yüzde 90’ın üzerine çıkmış durumda. Bu yıl sonuna kadar 5 yaş okullaşma oranını yüzde 100’e ulaşması hedefleniyor.

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