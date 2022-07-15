Ana yem ‘seçilmişlik’ duygusu

“Alamut’tan Pensilvanya’ya FETÖ: Paralel Din Mühendisliği” isimli eser FETÖ benzeri sapkın yapıları kategoriler şeklinde anlatan sistematik büyük yalanları ortaya çıkarıyor. FETÖ’nün yalanları kişi ve kitleleri hayali bir seçilmişlik tuzağına çekmek için kurgulanıyor. FETÖ’nün ilk hedefi insanları yapı içinde tutmaktır. Bunun için “görevlendirilmiş olma, seçilmiş olma, yeryüzünde kurtuluşun tek kaynağı olma” ifadeleri zihne işlenmelidir.

KÖLELER ÜRETİYOR

FETÖ benzeri binlerce yapıda hedef kendi dönüşüm tezgahına ve koridoruna insanları sıkıca bağlamak ve onlardan emre amade köleler ordusu üretmektir. İşte bu tezgâhın ana yemlerinden birisi seçilmişlik düşüncesidir. Seçilmişlik duygusu ile üyeler birbirine bağlanır, sımsıkı çalışmaları sağlanır, bir misyon ve hedef duygusu verir, adanmalarını sağlar, lidere karşı olağanüstü itaatkâr ve mütevazi, dış dünyaya karşı küstah ve kibir getirir, dünyayı kurtarma adı altında para toplama ve eleman devşirme ve benzeri görevler üyelerin sırtına yüklenir. FETÖ tarzı yapıların hepsinde kurucusundan üyelerine seçilmişlik düşüncesi devamlı işlenir. Kendilerini insanların, kâinatın, tarihin, bütün varlıkların üzerinde görmeleri sağlanır. Gülen’in konuşmaları, yazı ve resimleri devamlı bu düşünceyi besler. Gülen’in ideali ‘Altın Nesil’ de aslında bu düşüncenin yerleştirildiği nesildir.

SEÇTİĞİ RESİMLERDEKİ ANA TEMALAR

Karanlık, kar, buz, çöl ya da iskelet, Gülen’in seçtiği resimlerin ana temasını oluşturuyor. Hristiyan kökenli bu sembolizmde, kötülerin karşısında da seçilmişleri, kurtarıcıları yani kendilerini temsil eden ışık, tohum, başak, filiz yeşillikler vardır. Seçilmişlik düşüncesi bir kibir halidir. Kişiyi dış dünyadan koparmaya başlar. Kendisi kurtulmuş öbürleri kaybetmiştir. İçi ışık, dışarısı karanlıktır. Mutlak doğru kendi ellerindedir. Kendi dışını kötüleme, aşağılama ana zemindir. Yükseklik, yücelik kibri üyeleri hakikatten koparır. Dönüşüme hazır hale getirir.

REKLAM

KAPANA DÜŞENE CENNET BİLETİ

Seçilmişlik aşaması geçildikten sonra cennet bileti vaat edilir. Kendi dışındakiler kurtuluşa muhtaçtır, cehennem yolundadır, gözleri yollarda, kurtarıcılarını beklemektedir. Dini esasları zemin yapan bu taktik, dönüşüme aday üyeleri içeride tutmanın birinci yoludur. Bu kapana düşenler sözde cennete hızla yol almaya başlar. Dışarı çıkmanın düşüncesi bile artık cehenneme yaklaşmasıdır.

ÖRGÜTÜN DIŞI CEHENNEMLİKTİR

Üretilen seçilmişlik düşüncesi esasında kişiyi duvarları psikolojik ve zihinsel olan bir tutsaklığın içine sokmak içindir. FETÖ ve benzeri binlerce yapı aynı yoldan ilerlerler. Dinlerin her boyutunun birer kopyası ve taklidi, bu yapılarda büyük bir itinayla kurgulanır ve üretilir. Dini tüm değerleri kendisine kalkan ve kılıf yaparak hareket eden bu yapıların insanları dönüştürebilmesi için onları içeride tutması lazımdır. Bunun için dini kullanır, cennet vaad eder, dışarı çıkışı engellemek için de psikolojik korku duvarı örer. FETÖ benzeri tüm yapılarda her sözün, her işin mutlak doğruluğu ve eleştirilmezliği üzerine bir düşünce üretilmek istenir. Sonrasında gelecek dönüşüm için mutlak kabul ve itaat şarttır. Atılan her adımı din içine kodlayarak sunmak bu düğümü kördüğüm eder.

GÜLEN, EMRİ ALTINDA BİR ORDU KURMAK İSTEDİ

Emre mutlak itaat insan değirmenlerinin hepsinin ana hedefidir. Ama çoğunluğu bunu dini metinler üzerinden yapar ve bunun sonucunda çığırından çıkan bir sapkınlık ortaya çıkar. Sapkınlık kişiyi kölelik kulvarına sokacaktır. Gülen bu sapkınlık ile emri altında olan bir ordu kurmak istemektedir. Gülen kendini sıfırlamış insanlar kümesi oluşturarak, kişileri kendine tapar hale getirmeye çalışmaktadır. Allah’a kulluktan, kula kulluğa yöneltmek onun birinci hedefidir. FETÖ tarzı tüm fabrikalar damarlara ve hücrelere kölelik ruhu enjekte ederek dönüşüm için çalışır. İnsanı sonuna kadar sömürebileceği birer köleleştirme, aletleştirme dönüşümüdür bu. Aynı insan bu dönüşümün hem nesnesi hem de öznesi olur.

REKLAM

ANADOLU İNSANI TUZAĞA ÇEKİLDİ

Kavramların ve dinin kutsiyeti Anadolu insanının tuzağa çekilmesinde çok önemlidir. Bu kavramlardan bazıları “imam, himmet, hicret, niyet, tekbir”. 1989-1990 yılında verdiği sonradan kitaplaştırılan Sonsuz Nur adlı vaazlar, bunun sistematik ve çok boyutlu halidir.