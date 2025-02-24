Anadolu Selçuklu mirası milletin evinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını gözler önüne seren Anadolu Selçuklu Sergisinin açılışını Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılış programına katıldı.
Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük rol oynayan Selçuklu mirasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:
Sekiz Bölümde Anadolu Selçuklu Medeniyeti
Bakan Ersoy, serginin Anadolu Selçuklu mirasını egemenlik, güç ve hâkimiyet, eğitim hayatı, tasavvuf, ticari hayat, çinicilik, takılar ve mimari sanat başlıkları altında ele aldığını belirterek, ziyaretçilere bu köklü devletin çok yönlü bir bakış açısıyla sunulacağını ifade etti.
Sergide yer alan özel eserler arasında, 12. yüzyılın sonlarına ait nadir bir Kur’an-ı Kerim, kabartma yazılar ve motiflerle süslenmiş ceviz ağacından yapılmış siyah renkli bir rahle, Şems-i Tebrizi’den izler taşıyan bir serpuş, Hz. Mevlânâ’ya atfedilen bir hırka ve Muhiddin Arabî’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Fütuhâtül Mekkiyye dikkat çekiyor.
"Sanatın gücüyle tarihi konuşturuyoruz"
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak medeniyetimize ait eserleri koruma ve ihya etme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bakan Ersoy, diğer yandan da bu zengin mirası sanatın ilham verici gücüyle günümüze taşıdıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:
Bakan Ersoy, Anadolu Selçuklu Devleti’ni konu alan bu serginin, ziyaretçilere tarihin izlerini derinlemesine keşfetme fırsatı sunduğunu belirterek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na, Kayseri ve Konya Büyükşehir Belediyelerine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Sergi, Anadolu Selçuklu Devleti’ni daha yakından tanımak isteyen sanatseverler ve tarih meraklıları için önemli bir buluşma noktası olacak.