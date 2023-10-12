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Anayasa Mahkemesinden Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi.

10:25 . 12/10/2023 Perşembe
Diğer
Can Atalay

Can Atalay

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde olan Can Atalay'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

Bu kapsamda Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan sekiz sanıktan biriydi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi Davası'nda Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu yedi sanığı ise darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı ve Atalay'la birlikte yedi sanığın da tutuklanmasına karar verdi.



#Can atalay
#anayasa mahkemesi
#TİP
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