Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Kararlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi ve Merkez Parti'nin 2019, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi'nin 2020, Genç Parti'nin ise 2019 ve 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.