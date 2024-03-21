Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle ikisi Mart ayı içinde olmak üzere 3 yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri yapılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 20 Nisan'da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in ise 7 Mayıs'ta görev süreleri doluyor. Yüksek mahkemelerde yapılacak seçimin ilki, yarın Anayasa Mahkemesi'nde olacak.