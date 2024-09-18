Anayasa siyaseti ısıttı

Yapıcıoğlu’nun sözleri HÜDA PAR ile CHP’yi karşı karşıya getirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yapıcıoğlu’na “Sizin derdiniz ilk 3 madde” suçlamasında bulunurken, bu tepkilere Yapıcıoğlu CHP’yi merkeze alarak cevap verdi. Yapıcıoğlu, kendisini hedef haline getiren CHP’yi madara etti. X hesabından yaptığı paylaşımda Yapıcıoğlu “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar” dedi.

Özel'in eleştirileri üzerine Yapıcıoğlu, CHP'nin seçim vaatlerini hatırlattı. X hesabından Özel'e “'Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir. Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız' cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır?” diye soran Yapıcıoğlu, “Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir” dedi. Yapıcıoğlu'nun milletvekili yemininde Anayasaya bağlılık yemini ettiğini belirten CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise “Tabii yemin ederken tek ayağını mı kaldırdı, iki ayağını birden mi kaldırmaya çalıştı” deyip ardından yargıyı görev

Anayasa tartışmalarına MHP de dahil oldu. Yeni Anayasa’nın Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabından şu mesajı paylaştı: “Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir. MHP’nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak ve sarih. Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye’yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK’ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP’yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir.”