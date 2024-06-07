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ANKA III ve HÜRJET'ten kol uçuşu

Türkiye’nin hayalet insansız uçağı Anka III ile ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet kol uçuşu gerçekleştirdi. TUSAŞ’ın ürettiği iki hava aracının yan yana uçuşu 50 dakika sürdü. İlk kez 28 Aralık 2023’te havalanan Anka III havada ikinci kez görüntü vermiş oldu.

04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 03:03 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
ANKA III ve HÜRJET
ANKA III ve HÜRJET

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi. 50 dakika süren uçuş, 7 bin feet irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi. Bu uçuşla ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı. Türk savunma sanayiindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor. İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA III ile uçması büyük önem taşıyor.



#HÜRJET
#ANKA III
#TUSAŞ
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