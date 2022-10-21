Ankara Barosuna kayıtlı avukatlardan TTB Başkanı Fincancı'nın skandal açıklamalarına tepki

Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan avukat Mikail Yılmaz, Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda, birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesinin Sağlık Bakanlığının veya Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve asliye hukuk mahkemesinin kararıyla olduğunu ve davanın en geç üç ay içinde sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, TTB'nin daha önce de sözde Ermeni soykırımı ve Afrin Harekatı hakkında da görev alanı dışında olmasına rağmen açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bu kadar hayati öneme sahip bir davanın derhal sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira kanuna göre, üç ay üst limittir, en geç 'üç ay' diyor. Bakanlık nezdinde ve barolar nezdinde bu davanın takip edilmesi gerekmektedir, konunun takipçisi olunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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"TTB bir milli güvenlik sorunu"

İlgili kanunun 6. fıkrasında "Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini önlemenin gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa Türk Tabipleri Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir." hükmü olduğuna işaret eden Yılmaz, "TTB'nin bir milli güvenlik sorunu" olduğunu söyledi.

Avukat Mikail Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Tabipleri Birliği bir kamu düzeni sorunudur. Türkiye aleyhine kara propaganda yapan bir odak haline gelmiştir. PKK ne zaman dara düşse Türk Tabipleri Birliğinde bunun bir yankısını bulmuştur. Türk Tabipleri Birliği, 'kimyasal silahlar kullanıldı' iddiası ile Türkiye'yi Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılatmak istemektedir. Türk Tabipleri Birliği ve onun iç ve dıştaki destekçileri şunu iyi bilmelidir ki, Türkiye Devleti Cumhuriyeti, müstemleke bir devlet değildir.

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Artık milli güvenlik meselesi olan Türk Tabipleri Birliğinin kapatılması gerektiği söylenmektedir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, buradan devletimizin yanında devlet gibi duran Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Türk Tabipleri Birliği, Ankara Valiliği tarafından faaliyetten men edilebilir. Sağlık Bakanlığı veya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara asliye hukuk mahkemesinde dava açılmasını isteyebilir ve dava sonucunda Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın görevine son verilebilir."

Yılmaz, birliğin faaliyetlerine Ankara Valiliğinin derhal son vermesi gerektiğini belirterek, başkanının görevden alınması için dava açılmasını talep etti.