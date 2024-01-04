|
Gündem

Ankara Barosu'ndan tevhid bayrağı hazımsızlığı: İsmail Aydemir ve Vali Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundular

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü”nde İsmail Aydemir isimli vatandaşın açtığı tevhid bayrağı Ankara Barosu'nu rahatsız etti. Baro'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydemir ve İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal, 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

00:07 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ankara Barosu tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Barosu tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da 1 Ocak 2024 sabahının ilk saatlerinde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” düzenlendi.

Yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ile hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı.

Yürüyüş sonrası ise evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.

Aydemir, elinde taşıdığı tevhid bayrağını Suudi Arabistan bayrağı sanan bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Ankara Barosu'ndan 'tevhid bayrağı' hazımsızlığı

Aydemir'in taşıdığı tevhid bayrağı nedeniyle muhalif kesim linç operasyonları başlatırken skandala bir destek de Ankara Barosu'ndan geldi.

Ankara Barosu, tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir ve İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal, 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Baro'nun sosyal medya platformu X'teki hesabından "Hilafet talepçileri hakkında" başlığıyla yapılan ve açıkça İslam'a duydukları nefretin kelimelere döküldüğü paylaşımda, "Savcıları göreve çağırıyoruz" ifadeleriyle tehdit dili de kullanıldı.

Baro'dan skandal sözlerle suç duyurusu

Baro'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Hilafet / Tevhid Bayrağı" açan İsmail Aydemir isimli kişi, Cumhuriyet Savcılığınca re'sen tespit edilecek diğer kişiler ve yürüyüşün/mitingin düzenlendiği alana söz konusu bayrağın sokulmasına ve açılmasına engel olmayan İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal (TCK m.309), 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Savcıları göreve çağırıyoruz! Kamuoyuna saygıyla bildiririz."


LGBT eleştirisi nedeniyle görevden alınan avukattan Ankara Barosu'na sert tepki: Dayatmanın merkezi haline geldiler
LGBT eleştirisi nedeniyle görevden alınan avukattan Ankara Barosu'na sert tepki: Dayatmanın merkezi haline geldiler

Ankara  Barosu tarafından tertiplenen 'Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBTİ+lar' isimli skandal programa yaptığı eleştiri nedeniyle tuhaf bir kararla Baro'daki görevinden alınan avukat Merve Ayvalı, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Ayvalı "Meslektaşların hakkını savunmakla görevli Ankara Barosu yönetimi, LGBT'yi savunmak uğruna anayasal koruma altındaki düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayarak hukuku çiğnemiştir. En önemlisi ise Baro yönetimi, ülkemizin köklü ve değerli bir kurumu olan Ankara Barosu'nu LGBT dayatmasının merkezi haline getirmiştir. LGBT'yi dayatan baro yönetimi istemiyoruz" dedi. 


Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir o anları tvnet'e anlattı: Ben onu affederim ama o yumruk şahsımı aştı
Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir o anları tvnet'e anlattı: Ben onu affederim ama o yumruk şahsımı aştı

Yeni yılın ilk gününün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” düzenlendi. 250 bin kişinin akın ettiği Galata Köprüsü'nde hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, yumruklu saldırıya uğradı. Muhalif kesimin linç kampanyası başlattığı Aydemir, o saldırı anlarını tvnet'e anlattı. Saldırganı affedeceğini, bunu nefis yapmayacağını ifade eden Aydemir, "O yumruğu onun cahilliğine veririm, yutarım vallahi gerçekten yutarım ama o yumruk beni aştı. Benim şahsımı aştı." dedi.

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünden dönen vatandaşa saldıran şehir eşkıyası gözaltına alındı
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünden dönen vatandaşa saldıran şehir eşkıyası gözaltına alındı

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı. Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Saldırgan ise Kasımpaşa karakoluna götürüldü.

Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti
Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP'li Ali Mahir Başarır savcıları tehdit etti

İstanbul'da bu sabah “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” ile hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu. Bir şahsın "Sen Arap sevicisin" sözleriyle yumruklu saldırısına uğrayan İsmail Aydemir kanlar içerisinde kaldı. Aydemir'e yapılan saldırıya ise muhalif kesim sosyal medyadan arka çıkarak linç kampanyası başlattı. Hilafet üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de arka çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!" sözleriyle savcıları tehdit etti.



#Ankara Barosu
#Tevhid Bayrağı
#İsmail Aydemir
#Suç Duyurusu
#İstanbul Valisi
#Davut Gül
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Antalya belediye başkan adayları listesi için gözler temayül yoklaması sonuçlarında