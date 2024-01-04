Ankara Barosu'ndan tevhid bayrağı hazımsızlığı: İsmail Aydemir ve Vali Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundular

İstanbul'da 1 Ocak 2024 sabahının ilk saatlerinde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” düzenlendi.
Yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ile hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı.
Yürüyüş sonrası ise evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.
Aydemir, elinde taşıdığı tevhid bayrağını Suudi Arabistan bayrağı sanan bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Ankara Barosu'ndan 'tevhid bayrağı' hazımsızlığı
Aydemir'in taşıdığı tevhid bayrağı nedeniyle muhalif kesim linç operasyonları başlatırken skandala bir destek de Ankara Barosu'ndan geldi.
Ankara Barosu, tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir ve İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal, 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Baro'nun sosyal medya platformu X'teki hesabından "Hilafet talepçileri hakkında" başlığıyla yapılan ve açıkça İslam'a duydukları nefretin kelimelere döküldüğü paylaşımda, "Savcıları göreve çağırıyoruz" ifadeleriyle tehdit dili de kullanıldı.
Baro'dan skandal sözlerle suç duyurusu
Baro'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Hilafet / Tevhid Bayrağı" açan İsmail Aydemir isimli kişi, Cumhuriyet Savcılığınca re'sen tespit edilecek diğer kişiler ve yürüyüşün/mitingin düzenlendiği alana söz konusu bayrağın sokulmasına ve açılmasına engel olmayan İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal (TCK m.309), 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Savcıları göreve çağırıyoruz! Kamuoyuna saygıyla bildiririz."