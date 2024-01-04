Ankara Barosu'ndan tevhid bayrağı hazımsızlığı: İsmail Aydemir ve Vali Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundular

Yeni yılın ilk gününün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet yürüyüşü” düzenlendi. 250 bin kişinin akın ettiği Galata Köprüsü'nde hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı. Yürüyüş sonrası ise Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, yumruklu saldırıya uğradı. Muhalif kesimin linç kampanyası başlattığı Aydemir, o saldırı anlarını tvnet'e anlattı. Saldırganı affedeceğini, bunu nefis yapmayacağını ifade eden Aydemir, "O yumruğu onun cahilliğine veririm, yutarım vallahi gerçekten yutarım ama o yumruk beni aştı. Benim şahsımı aştı." dedi.