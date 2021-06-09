Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı: Meclis üyelerinin mikrofonlarını ellerinden aldırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'ne Hilal Ayık'ın sözleri ile Mansur Yavaş'ın Meclis üyelerinin konuşmasını engellemesi damgasını vurdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un ilçesine "kıytırık", şahsına ise "militan" ifadesi kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
"Mansur Yavaş terörü esti"
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş. Bir açığın mı var da Grup Başkan vekilimizi ve Meclis üyelerimizi konuşturmuyorsun? Bu her şeyi örtme ve geçiştirme çabanın sebebi nedir? Bu şehri insanları susturarak yönetemezsin! Bu şehri her Meclis toplantısında 'Yeter ya! Ne var ya!' gibi bir üslupla yönetemezsin. Bizden söylemesi" dedi.
2️⃣Neymiş efendim mecliste olmayan bürokratı eleştirilemezmiş. Bizim tweetlerimizi meclise boy boy astığında bizim mecliste konuşma hakkımız mı vardı @mansuryavas06 ? Bu tweetlerle ne alıp veremediğin var senin? Demokratik toplum değerleri ile neden uzlaşamıyorsun?
2️⃣Neymiş efendim mecliste olmayan bürokratı eleştirilemezmiş. Bizim tweetlerimizi meclise boy boy astığında bizim mecliste konuşma hakkımız mı vardı @mansuryavas06 ? Bu tweetlerle ne alıp veremediğin var senin? Demokratik toplum değerleri ile neden uzlaşamıyorsun?— Av.Mehmet Yılmazer🇹🇷 (@MYilmazer_) June 8, 2021
- Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mikrofonu kapatma davranışını daha daha da ileri götürdü ve masadan mikrofonu tamamen alarak Sesimizin çıkmasını engelleme çalıştı. Bu nasıl otoriter ve despotik bir tavır" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisindeki söz hakkımız engellenemez.
MASKE DÜŞÜYOR
Sn @mansuryavas06'ın
OTORİTER ve
DESPOT
Tavrını ve gerçek yüzünü herkes görsün.
Bu tavır Ankara'ya yakışmıyor. pic.twitter.com/yByGCgFNq5
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisindeki söz hakkımız engellenemez.