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POLİTİKA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı: Meclis üyelerinin mikrofonlarını ellerinden aldırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde yine büyük bir skandala imza attı. Daha önce mikrofonları kapattıran Yavaş bu kez, daha da ileri giderek meclis üyelerini konuşturmamak için mikrofonları aldırdı. Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mikrofonu kapatma davranışını daha daha da ileri götürdü ve masadan mikrofonu tamamen alarak sesimizin çıkmasını engelleme çalıştı. Bu nasıl otoriter ve despotik bir tavır" ifadelerini kullandı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, “Kıymetli hemşehrilerim, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Mansur Yavaş zorbalığı: Meclis üyelerinin mikrofonlarını ellerinden aldırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'ne Hilal Ayık'ın sözleri ile Mansur Yavaş'ın Meclis üyelerinin konuşmasını engellemesi damgasını vurdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un ilçesine "kıytırık", şahsına ise "militan" ifadesi kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Mansur Yavaş terörü esti"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş. Bir açığın mı var da Grup Başkan vekilimizi ve Meclis üyelerimizi konuşturmuyorsun? Bu her şeyi örtme ve geçiştirme çabanın sebebi nedir? Bu şehri insanları susturarak yönetemezsin! Bu şehri her Meclis toplantısında 'Yeter ya! Ne var ya!' gibi bir üslupla yönetemezsin. Bizden söylemesi" dedi.

Mansur Yavaş Ankara Meclisini böyle yönetiyor: Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım, alın elinden mikrofonu
OYNAT 02:17
Mansur Yavaş Ankara Meclisini böyle yönetiyor: Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım, alın elinden mikrofonu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde AK Parti grubuna yönelik tepki toplayan ifadeler kullandı. Zaman zaman sesini yükselten Yavaş, 'Gidin savcılığa şikayet edin. Söz hakkı falan vermiyorum. Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım. Alın mikrofonu elinden' gibi çıkışlarda bulundu.


  • Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mikrofonu kapatma davranışını daha daha da ileri götürdü ve masadan mikrofonu tamamen alarak Sesimizin çıkmasını engelleme çalıştı. Bu nasıl otoriter ve despotik bir tavır" ifadelerini kullandı.

Ankara bu görüntüyü konuşuyor: Mansur Yavaş’ın amacı hizmet değil reklam
OYNAT 00:48
Ankara bu görüntüyü konuşuyor: Mansur Yavaş’ın amacı hizmet değil reklam
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medyadan Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin temizlik aracıyla gelip, fotoğraf çektirdikten sonra gittiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Köse paylaşımında, 'Sayın Mansur Yavaş'ın amacı, hizmet değil reklam. Ayda yılda bir de olsa madem geldiniz, tamam fotoğraf da çektiniz, zahmet olacak temizlik de yapsaydınız ya. Sorumlu ABB olduğu halde tüm caddelerin hem süpürmesini hem temizliğini biz yapıyoruz' ifadelerini kullandı.


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