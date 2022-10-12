Gündem Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde su tarifesi tartışması Yüzde 400e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, teklifleriyle kabul edilen su tarifesinde yüzde 50 indirim kararına ilişkin konuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edildikten sonra tekrar kabul edilen kararın mahkemeye taşınacağını belirten Köse, "Su ücretlerine yüzde 400'e varan fahiş zam ile tahsilat yaparken, vatandaşlarımızın canını yakarken hiç mi vicdanınız sızlamadı?" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde su tarifesi tartışması: Yüzde 400e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
Murat Köse- Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında ayın üçüncü toplantısını yaptı.

Burada konuşan Köse, kademeli su faturası tarifesi uygulamasının ardından özellikle köylerdeki vatandaşlardan fiyatların çok fazla olduğu şikayetleri geldiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında suya indirim bulunduğunu hatırlatan Köse, "kademeli su faturası tarifesi" uygulamasının iptalini teklif ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktardı.

"Yüzde 50 indirim teklifi mahkemeye taşındı"

Köse, daha önce veto edilen başkentte su ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi kararını bu hafta Meclisten tekrar geçirdiklerini belirterek teklifin ardından köylerde belediye desteği alanların tehdit edildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin, su fiyatlarında yüzde 50 indirime gidilmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacağını belirten Köse şöyle devam etti:

  • "Sayın Mansur Yavaş, su ücretlerine yüzde 400'e varan fahiş zam ile tahsilat yaparken, vatandaşlarımızın canını yakarken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bizim yaptığımız sadece 1,5 yılda Üretici Fiyat Endeksi ve başlangıçtaki fahiş zamla beraber fahiş artışı dengelemek. Sadece su ücretlerine yüzde 50 indirim yapıyoruz, sıfırlamıyoruz. 'Suyu ücretsiz verin.' demiyoruz."

"Fahiş artışı dengeliyoruz"

Köse, 4 büyükşehir belediyesindeki su fiyatlarının ortalamalarına değinerek "Muğla'da 13,34 lira, Mersin'de 10,4 lira, Adana'da 9,7 lira, Hatay'da 4,8 lira. Bu ortalamaların ortalaması 9 lira. Şu anda Ankara'daki suyun ortalaması 18 lira. Bizim yaptığımız sadece bunu yarıya indirmek. Çünkü yüzde 100 daha fazla. Burada sadece dengesiz bir fahiş artışını dengeliyoruz." dedi.

İndirim teklifinin ardından bazı ilçelere su ulaştırılmaması, projelerin iptal edilmesi ve personelin işten çıkarılması gibi tehditlerde bulunulduğunu anlatan Köse, "Mansur Yavaş neden bu mesajları göndererek panikledi ve maalesef fahiş zammı savunur hale geldi? Ankara halkını neden tehdit ediyor? Tüm hemşerilerimizin ve kamuoyunun bunun açıklığıyla öğrenmesi lazım." diye konuştu.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
GÜNDEM
Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor

Mansur Yavaş'tan suya yüzde 50 indirim kararına veto
GÜNDEM
Mansur Yavaş'tan suya yüzde 50 indirim kararına veto

Altılı masaya bomba gibi düşen iddia: İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap
GÜNDEM
Altılı masaya bomba gibi düşen iddia: İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap
Şampiyonlar Liginde dev maç

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
İğrenç arzunun özü

'İğrenç arzunun özü'

Parfüm işine girdi: Yanık saç kokusu milyonlar kazandırdı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde su tarifesi tartışması: Yüzde 400e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?

​Felçli adam evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı.

​Meteoroloji tarih vererek uyardı.

​Adalet Bakanlığı Almanya'dan iadesini istedi.

​AB'nin Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığından tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Genel Başkan Yardımcısı son verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.