Gündem Ankara Büyükşehirde rant kavgası
ANKARA

Ankara Büyükşehir’de rant kavgası

Ankara’da CHP, İyi Parti ve HDP’nin 31 Mart’taki ittifakı büyükşehir belediyesinde yönetim krizine yol açtı. 3 parti arasında sıkışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş durmadan müdür değiştiriyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Millet İttifakı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde koltukları paylaşamıyor. İttifakın paydaşlarından CHP, İYİ Parti ve HDP arasında sıkışan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, atamalarda kimseyi memnun edemiyor. Bu nedenle özellikle daire başkanlıklarında sürekli sirkülasyon yaşanıyor.

REKOR ÇEVRE KORUMADA

Yavaş’ın göreve geldikten sonra ilk 100 gün içerisinde kendisi tarafından atadığı isimlerin birçok kez değiştiği belirtildi. Yavaş, EGO Genel Müdürü’nü 3, Çevre Koruma Daire Başkanı’nı 4, İtfaiye Daire Başkanı’nı 3 kez değiştirdi.

GENEL SEKRETER HALA ATANAMADI

Genel Sekreter Yardımcısı da 3 kez değiştirildi. Belediyede, Genel Sekreterlik için 5 kişinin adı geçti ancak bu makam henüz vekaleten yürütülüyor. Genel Sekreter Yardımcısı asaleten atanmadı.

İDARİ ZAAFİYET

Yavaş’ın sürekli değişim yapması ve deneyimsiz isimleri ataması belediye koridorlarında da tepkiyle karşılanıyor. Yavaş’ın atamalar nedeniyle belediyede idari bir zaafiyet yaşandığı iddia ediliyor.

Önce çalışanların haklarını budadı

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 100 gün karnesi de vukuatlarla dolu. Yavaş’ın ilk işi belediye çalışanlarının ikramiyeleri ile uğraşmak oldu. ABB’de belediye işçilerine her yıl dini bayramlarda ikramiye veriliyordu. Yavaş göreve geldikten sonra ilk bayramda işçilerin ikramiyesini vermedi. İşçilerin ikramiyeleri hala ödenmedi.
  • TEKLİF VERMEYEN FİRMAYA İHALE
  • Ankara’da sözde ‘şeffaf belediyecilik’ başlatan Mansur Yavaş ilk ihale sınavında da sınıfta kaldı. Yeşil alanların bakım ve onarımlarına ilişkin çıkılan ihaleler canlı yayında gerçekleştirilirken kapalı kapılar ardında teklif bile vermeyen İYİ Partili firmalara ihale verdi.

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