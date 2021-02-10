Gündem Ankara Çayı kırmızıya boyandı İnceleme başlatıldı
ANKARA

Ankara Çayı kırmızıya boyandı: İnceleme başlatıldı

Ankara Çayı'nın bir süre kırmızı renkte akması vatandaşları tedirgin etti. Görevliler sudan numune alarak inceleme başlattı.

Haber Merkezi DHA
Ankara Çayı.
Ankara Çayı.

Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan Ankara Çayı'nın dün birkaç saat kırmızı renge dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

DHA
  • Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı. İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DHA

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Göle kimyasal atık boşalttılar
GÜNDEM
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Göle kimyasal atık boşalttılar

İstanbul'da şok geçirten görüntü: İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum
FOTOĞRAF 15
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İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı.
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Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü.
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Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
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Pirinçci Köyü Muhtarı Ali Yazıcı, göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Bu gölde balık var. Millet balığa geliyor. Burası akan bir göl değil, toplama göl. Buraya boya dökmenin mantığı nedir? Ben anlamış değilim. Yazık, günah burada her tülü balık var. İnsanoğlu işte, bir şey dediğin zaman kötü oluyorsun. Manzarayı görüyorsun, yoruma gerek yok. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum.
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Piknik için gölün bulunduğu alana ailesiyle gelen bir vatandaş, Göle kimyasal atık boşaltmışlar. Buranın suyu tertemiz, berraktı. Bugün gelip baktığımda şaşırdım. Acaba doğanın dengesi mi değişti diye düşündüm. Aklıma gelen ilk şey buydu. Ama büyük ihtimalle buraya yağlı bir kimyasal boya dökülmüş diye konuştu.
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Gölün bir bölümün yeşile büründüren kimyasal havadan da fotoğraflandı.
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İstanbul'da şok geçirten görüntü: İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı yeşile bürünürken, çevredekiler duruma tepki gösterdi.
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