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Ankara Çubuk'taki orman yangını kontrol altında

Ankara Valiliği, Çubuk ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Helikopter, itfaiye aracı, arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi AA
Ankara Çubuktaki orman yangını kontrol altında
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangın

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildiği hatırlatıldı.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Henüz bilinmeyen nedenle saat 13.30'da çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüştü.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.

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