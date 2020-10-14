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POLİTİKA

Ankara Garı katliamı davasında cezalar onandı

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Haber Merkezi DHA
Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Ne olmuştu?

10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı. Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki DEAŞ'lı üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 100 kişi yaşamını yitirirken, 391 kişi de yaralanmıştı.

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