Ankara Garı katliamı davasında cezalar onandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan haydutça sivillere saldırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Söz konusu topraklar Azerbaycan toprağıdır burada işgalci olan Ermenistan'dır. Ermenistan yönetimi bir haydut devlet gibi davranmaktadır. Minsk grubu Azerbaycan ve Ermenistan'ı eşit iki kefeye koymaya çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. uluslararası hukuk açıkça ihlal eden Ermenistan'dır. Ermenistan bir haydut devlet gibi Azerbaycan ordusuna, sivillere saldırmıştır. Biz Azerbaycan'ın aldığı her tedbirin arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyoruz. Nasıl ve ne şekilde istiyorlarsa Türkiye yanlarında olacaktır' dedi.